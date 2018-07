Von Erwin Lausch

Man kann sich das schwer vorstellen: Die Muskeln verwandeln sich in Knochengewebe. Die Menschen, die an dieser schrecklichen Krankheit „Muskelverknöcherung“ leiden, werden kraftlos und unbeweglich. Da auch zum Atmen Muskeln gehören, droht am Ende der Erstickungstod. Wie kommt es zu dieser ganz und gar absurden Umwandlung? Was läßt sich dagegen tun?

Muskelverknöcherung ist glücklicherweise eine sehr seltene Krankheit. Relativ häufig aber sind quälende Harnsteine, die in den Nieren oder der Blase gebildet werden. Jeweils einer von hundert Einwohnern der Bundesrepublik leidet daran. Wie entstehen Harnsteine? Warum werden manche Menschen immer wieder von Neubildungen geplagt? Warum sind Harnsteine so überaus verschieden zusammengesetzt?

Woran liegt es, daß Hühner trotz reichlichen Angebots an Kalk Eier mit zu dünnen Schalen legen, die dann auf dem Transport zu Bruch gehen? Warum starben die Dinosaurier am Ende der Kreidezeit ziemlich abrupt aus, nachdem sie über hundert Millionen Jahre lang die Erde beherrscht hatten? Wie eng sind heute lebende Strauße mit verschiedenen ausgestorbenen Arten verwandt?

Alle diese Fragen, die auf den ersten Blick nichts miteinander gemein haben, gehören zu den Interessengebieten einer interdisziplinären Forschergruppe, die sich an der Universität Bonn gebildet hat. Die so unterschiedlichen Probleme haben durchaus einen gemeinsamen Nenner. Er heißt „Biomineralisation“, und so nennt sich die Gruppe denn auch „Forschergruppe Biomineralisation“.

Das Wort ist nicht gebräuchlich. Doch verbirgt sich hinter ihm Leichtverständliches: Als Biomineralisation werden jene Vorgänge bezeichnet, in deren Verlauf lebende Organismen Kristalle zum Aufbau von Hartteilen erzeugen, etwa von Knochen und Zähnen, Schneckenhäusern und Eierschalen und auch von den höchst unerwünschten Harnsteinen.

Lehrstühle für Biomineralisation gibt es nirgends. Wie es Spezialgebieten, die sich nicht in einem einzelnen Fach unterbringen lassen, verschiedentlich ergangen ist, kam für die interessanten und wichtigen Fragen der Biomineralisation lange Zeit kein rechtes Interesse auf. Vergebens bemühte sich der Bonner Mineraloge H. von Philippsborn schon vor Jahrzehnten, eine arbeitsfähige Gruppe für die Erforschung dieser Fragen aufzubauen.