Die Konjunkturpolitik gleicht zur Zeit einem Blindflug ohne Instrumente. Noch nie war die Ungewißheit über die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr so groß wie heute. Für die große Unbekannte in allen Prognosen haben die Araber gesorgt. Niemand kann heute sagen, wieviel Öl uns im nächsten Jahr zu welchem Preis zur Verfügung stehen wird – nicht einmal die Scheiche selber. Und ohne eine Vorhersage über die Lage auf dem Energiemarkt stehen auch alle Berechnungen über das Wachstum der Wirtschaft, über Exporte und Importe, Löhne und Preise auf schwankendem Boden. Auch die Sachverständigen konnten in ihrem Sondergutachten nur mit Annahmen arbeiten.

Je nachdem, wie die Energielage eingeschätzt wird, lassen sich sowohl für eine Lockerung der Bremsen wie für eine Fortführung der Restriktionspolitik gute Gründe anführen. Innerhalb der Bundesregierung gingen in den vergangenen Tagen allerdings nur noch die Auffassungen über das Ausmaß der Lockerung auseinander.

Ein Abschied von der Stabilitätspolitik ist in diesem Moment gewiß schmerzlich. Nicht ohne Bitterkeit stellte Bundeskanzler Willy Brandt kürzlich fest, daß dies in einem Augenblick geschieht, in dem die Erfolge dieser Politik „fast greifbar“ waren. Auch die Bundesbank weist in ihrem jüngsten Bericht darauf hin, daß die Bundesrepublik bereits wieder an das hintere Ende des internationalen „Inflationsgeleitzuges“ gerückt sei und die „angestrebte Tendenz wende in der Preispolitik“ näher gerückt zu sein schien.

Doch ehe der Erfolg zu greifen war, entschwindet er in ungewisse Ferne. Die Sorge um die Preise wird durch die Sorge um die Arbeitsplätze abgelöst. Vor allem Bundesfinanzminister Helmut Schmidt räumt der Vollbeschäftigung eine weit höhere Priorität ein. Für ihn besteht zwischen der Sicherheit der Arbeitsplätze und politischer Stabilität ein enger Zusammenhang. Die Erfahrungen sowohl während der Weltwirtschaftskrise als auch in der Rezession des Jahres 1967 sprechen für diese Ansicht.

Die vergangenen Wochen haben auch schon zur Genüge gezeigt, daß die „Systemveränderer“ ihre Chance wittern und sie keineswegs ungenützt verstreichen lassen wollen. Obwohl die Mineralölversorgung der Bundesrepublik bisher ausreichend war, obwohl die großen Mineralölunternehmen ihre Preise bisher nicht einmal im Ausmaß der Rohölverteuerung erhöht haben, heizen die Ideologen die Unruhe in der Bevölkerung an, rufen nach staatlicher Kontrolle, Höchstpreisen und Überführung in Gemeineigentum.

Es läßt sich leicht nachweisen, daß dadurch keine Tonne Öl mehr ins Land kommt, daß im Gegenteil die Schwierigkeiten zunehmen müssen. Vielleicht ist aber genau dies der Hintergedanke bei mancher an sich unsinnigen Forderung: Neue Sorgen wären dann der Anlaß für den Ruf nach noch mehr Dirigismus, nach noch mehr Kontrollen in immer weiteren Bereichen.

So bitter ein Abschied von der Stabilitätspolitik im Augenblick eines greifbar nahe erscheinenden Erfolges auch sein mag – die Sicherheit der Arbeitsplätze, die politische Stabilität muß jetzt Vorrang haben. Deshalb müssen die Bremsen schrittweise gelockert werden, selbst auf die Gefahr hin, daß es mit der Ölkrise dann schließlich doch nicht so schlimm kommt.

Michael Jungblut