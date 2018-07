Die Bundesregierung setzt die Schlußsteine in das Gebäude ihrer Ostpolitik. Unmittelbar nach der Unterzeichnung des deutsch-tschechoslowakischen Normalisierungsvertrages in Prag traf sie mit Bulgarien und Ungarn vorläufige Vereinbarungen über die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Der Leiter der Zweiten politischen Abteilung im Auswärtigen Amt, van Well, reiste in der vergangenen Woche nach Sofia und anschließend nach Budapest.

In der ungarischen Hauptstadt sagte der stellvertretende Außenminister Nagy: „Wir fangen nicht bei Null an. Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Ungarn sind schon jetzt auf allen Ebenen gut. Die heutige Unterzeichnung war trotzdem ein wichtiger Schritt.“

Abgesehen von Albanien sind Ungarn und Bulgarien die einzigen kommunistischen Staaten in Osteuropa, zu denen Bonn noch keine geregelten Beziehungen hat. Beide hatten der ČSSR den Vortritt gelassen.

Nach dem Wortlaut des Prager Abschlußkommuniqués zeigen sich beide Seiten überzeugt, „daß der Vertrag einen Schlußstrich unter die Vergangenheit zieht und die Voraussetzungen für eine Wende in den Beziehungen zwischen beiden Seiten schafft“.

Bundeskanzler Brandt und Außenminister Scheel vereinbarten mit der tschechoslowakischen Führungsspitze für die erste Jahreshälfte 1974 Gespräche über Zusammenarbeit in der Wirtschaft und auf wissenschaftlich-technologischem Gebiet. Auch die kulturellen Kontakte sollen vertieft werden. Beide Länder sind ferner an einem Austausch von Parlamentariern, Gewerkschaftlern, Jugendgruppen und kommunalen Vertretungen interessiert. Nach der Sommerpause 1974 wollen beide Seiten eine Bilanz ziehen, wie sich die angestrebte Intensivierung des beiderseitigen Verhältnisses entwickelt habe.

Zur gleichen Zeit bemühte sich Bundeswirtschaftsminister Friderichs in der vergangenen Woche in Warschau, die Kooperations- und Finanzwünsche der Polen mit den Möglichkeiten der Bundesrepublik in Einklang zu bringen. Er bot Bundesbürgschaften für die zwanzig von Warschau gewünschten Vorhaben industrieller Zusammenarbeit an, sofern im Gegengeschäft eine Elektrizitätsleitung von Polen nach Westberlin gelegt wird. Nach Friderichs’ Angaben hat die polnische Regierung dem Plan der Elektrizitätslieferung zugestimmt.