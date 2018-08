Inhalt Seite 1 — Krach nach den Flitterwochen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eduard Neumaier

Bonn, im Dezember

Die Bonner Regierungspartner, die dreieinhalb Jahre ein Verhältnis intimer Turtelei gepflegt haben, erleben derzeit ein neues Koalitionsgefühl. Für alte Füchse, die in Parteibündnissen erfahren sind, ist es wohl ein vertrautes, aber für die Parlamentsneulinge in SPD und FDP, die an ewige Flitterwochen glaubten, ein schockierendes Erlebnis. „Wir hören“, sagte ein Liberaler Jung-Bonner, „neuerdings fast feindselige Töne.“ Die Ausbrüche des sozialdemokratischen Stimmungsführers Herbert Wehner gegen das von Walter Scheel geleitete Auswärtige Amt, seine spitzen Zwischenfragen an die Adresse des FPD-Wirtschaftsministers Friderichs, die Ausfälle einiger sozialdemokratischer Fraktionslinker gegen die Liberalen und ihr Tadel an Willy Brandt wegen Langmuts mit dem Koalitionspartner – es war da schon einiges zusammengekommen. Daß die Liberalen den Bundespräsidenten stellen werden, wäre für die Sozialdemokraten ja hinzunehmen gewesen – daß sie jedoch auch noch die Stirn haben, ihren Besitzstand in der Koalition wahren zu wollen, hat den Unmut der Sozialdemokraten vollends geweckt.

In der SPD rumort es. Aber wenn darin auch etwas vom Neid eines Kränkelnden gegen den unheilbar Gesunden steckt – für die Koalition ist das ein Alarmzeichen. Koalitionsbrüche haben stets damit begonnen, daß ein Partner sich über wirklichen oder vermeintlichen Übermut des anderen geärgert, seine Ansprüche als überzogen angesehen hat. In der Koalition zwischen SPD und FDP wird die Ernüchterung womöglich noch harscher ausfallen, weil die Hoffnungen großer Teile der SPD auf die Liberalen überschwenglich und eigentlich unerfüllbar waren. Ihnen schwebte der große Dauerbund bis weit in die achtziger Jahre vor. Umgekehrt sehen sich nun Liberale als Treppchen zur absoluten Mehrheit der SPD mißbraucht, was gerade jene um so härter trifft, die bisher bei der SPD puren Uneigennutz vermutet hatten.

Die Ernüchterung begann mit der mühevollen Kompromißsuche in gesellschaftspolitischen Detailfragen, die jetzt schon seit dem Sommer andauert. Die Sozialdemokraten finden, sie hätten ihre Kompromißbereitschaft bis an die Grenze der Selbstaufgabe selbst bei kleinsten Gesetzen bewiesen, und ihre Enttäuschung wuchs, je zielstrebiger der kleine Koalitionspartner seine eigenen Interessen verfocht. „Denen geht es um ihre Politik, gar nicht um Koalition“ – so entsetzen sich gelegentlich enttäuschte Sozialdemokraten.

Nun, seit ein Kabinettsrevirement notwendig geworden ist, wollen beide Partner wissen, woran sie miteinander sind. Obschon offiziell noch gar nichts passiert ist außer der Nominierung Walter Scheels für das Präsidentenamt. Sie geschah formvollendet und rücksichtsvoll. Auf Drängen des designierten FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher nahm der FDP-Bundesvorstand sogar die Passage in die Vorstandserklärung auf, daß notwendig werdende „Entscheidungen vom Bundeskanzler aus seiner verfassungsrechtlichen Verantwortung zu treffen sind.“

Indessen fallen solche Entscheidungen in der Koalition und nicht in der Grübelstube des Kanzlers. Was folglich in Gang gesetzt wurde und was herkömmlich ein Ministerkarussell heißt, ist übliches Vorgeplänkel. Scheel liegt noch im Krankenhaus, und ohne ihn geht immer noch nichts. Aber das Papiergeschiebe dient dazu, die Entscheidung des Kanzlers vorzubereiten, sie zu beeinflussen.