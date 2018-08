August Everding weiß immer genau, worauf es ankommt, und für den besonderen Moment, da er mit seiner ersten Opernregie als neuer Staatsopernintendant in Hamburg eine offizielle Visitenkarte abzugeben hatte, wußte er es besonders genau: Mit der Oper inszenierte er sich seinen eigenen Triumph. Daß er ihn dem Namen und den Leistungen anderer verdanken muß, ist ein kleiner Schönheitsfehler im klugen Konzept. Denn: August Everdings größte Regieleistung bei seiner Hamburger „Elektra“-Inszenierung bestand wohl darin, vier Persönlichkeiten zu einer Serie von Aufführungen einschließlich Proben nach Hamburg zusammengebracht zu haben – Birgit Nilsson als Elektra, Leonie Rysanek als Chrysothemis, Astrid Varnay als Klytämnestra, und dazu als Dirigenten Karl Böhm (Rolf Liebermann dürfte an diesem Zusammenkommen-Können nicht ganz unbeteiligt gewesen sein, er tut gegenüber seinem Hamburger Nachfolger in Paris im kommenden Frühjahr eins drauf, wenn er die gleiche Crew, aber statt Frau Varnay Christa Ludwig aufbietet).

Es müsse, schreibt der Dichter Hugo von Hofmannsthal, der Königspalast von Mykene „jenen Anblick bieten, welcher die großen Häuser im Orient so unheimlich macht“. Zweifellos: Der Palast,’ den Andreas Majewski für Hamburg bauen ließ, strahlt Unheimlichkeit aus, wenngleich diese Mischung aus Breughels Babylonischem Turm und einem Termitenbau, etwas Meckseper und etwas Archaik, knorrigen Wurzelstrukturen, in Gips geformten Visionen von Innereien und kultischen Opferstätten, weder Orient noch Mykene noch Fin de siècle heraufruft.

Die Bewohner dieser etwas verwahrlosten Behausung mit ihrer verrotteten Eingangstür sind, scheint’s, ein bißchen heruntergekommen, der Prunk, den Klytämnestra mit sich herumträgt, widerlegt die Vermutung jedoch. Wohin die verschiedenen Gänge und Türen in diesem Verließ führen – und Chrysothemis’ Auftritte und Abgänge legen nahe, daß es da eine recht verworrene Architektur gibt –; warum zu merkwürdigen Zeiten in diesem Hause sämtliche Lampen entzündet oder gelöscht werden; warum das Beil, mit dem Agamemnon erschlagen wurde und das Elektra für ihre vergeltende Selbstbefreiung auszugraben hat, in einer offenen tiefen Grube liegen muß – gewiß weiß jemand die Merkwürdigkeiten klug zu begründen, und eindrucksvoll sind sie ja auch durchaus.

Noch am Premierenmorgen schockten Pressemeldungen die Opernfans: Birgit Nilssons Grippe gefährdete den Supergenuß – sie erhöhte ihn. Denn was von Frau Nilsson in letzter Zeit ein wenig selten zu hören war, die ganze Fülle belcantistischer Gesangsvirtuosität, die fast unmerklichen Abstufungen des Timbres und der Dynamik, die kontinuierliche Steigerung, die Präzision des Ansatzes – Vorsicht und Konzentration mögen hier wieder zusammengefügt haben, was über das große Stimmvolumen hinaus die Kunst der Nilsson ausmacht.

An ihrer Seite eine ebenso großartige Chrysothemis. Leonie Rysanek hat nach einigen Gefährdungen offenbar endgültig die Souveränität und die Kraft zurückgefunden, die etwa ihre Bayreuther Sieglinden auszeichneten, und lieferte nun ein ebenso gefühlsintensives wie dramatisch kluges Stimmporträt einer Frau zwischen Schwesterliebe und Angst, Trauer und Hoffnung, Pathos und Glück.

„Spielen’s nicht so laut, es ist schon laut genug komponiert“ – Karl Böhm überliefert selber im Programmheft StraussensMahnung an die Münchner Orchestermusiker anno 1924. In Hamburg konnte jetzt auch Böhm das Philharmonische Staatsorchester nicht immer vor einer durchweg zu starken oder uniformen Dynamik bewahren. Daneben aber auch: eine ungeahnte Vielfalt von Mezzo-Tönen in den Streichern, im Zwischenteil des Elektra-Monologs etwa, wo Böhm eine Linie so ausmodelliert, daß jeder Ton seinen eigenen dynamischen Wert zu haben scheint; im Finale, wo das Metrum einen dramatischen Impuls liefert, skandierte Rhythmen, die mit ganz leichten Verzögerungen die Energie aufstauen und entladen; in den Elektra-Leitakkorden, die Böhm mit einer grausig-hohlen Farblosigkeit zu Klangsymbolen werden läßt und mit denen er den gespaltenen Charakter der Figur prononciert.

Denn dies scharfe Aufreißen eines Charakters bleibt die Regie schuldig. Zwar wird in der Begegnung der Schwestern einiges von dem deutlich, was an Haß und Liebe, an Ängsten und Bedrohungen, an Frenesie und – ja auch Erotik zwischen diesen beiden Frauen steht; zwar zeigt Elektra in einem kurzen Verharren innerhalb ihrer trancehaften Triumphschritte über einen wie eine Blutlache aus dem maulartigen Schloßportal heraushängenden roten Teppich, daß sie zwar ihren Erfolg, aber auch dessen tödliche Konsequenz erkennt – allein was ansonsten sich an Gängen und Gesten, an Auftritten und Bewegungen tut, stammt von tief unten aus der Opernrequisite, ein Allerweltsgetue, das über Motivation und Reflexion, über die Abgründe und die geheimen Gelüste in den Figuren nichts aussagt. August Everding feierte einen Triumph im Kreise der von ihm zusammengerufenen Stars. Nun wird er uns demnächst zeigen, daß und wie er auch mit einem weniger zelebren Ensemble zu inszenieren versteht. Oder sollte er die Creme für sich haben reservieren lassen?

Heinz Josef Herbort