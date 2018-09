Die Kopenhagener Begegnung: nicht ruhmreich, aber auch keine Katastrophe

Von Dieter Buhl

Kopenhagen, im Dezember

In der Weltpolitik mehren sich derzeit die absonderlichen Szenen, bei denen die Etablierten zu Bittstellern werden und die Machtlosen von ehedem sich als Mächtige präsentieren. Auch die in Kopenhagen versammelten Westeuropäer nahmen teil an diesem weltpolitischen „Ball paradox“.

Es war am späten Eröffnungsabend der Gipfelkonferenz. Im Schloß Christiansborg harrten die neun Außenminister mit wachsender Nervosität der Abgesandten Arabiens, die sich unerwartet in der dänischen Hauptstadt eingefunden hatten. Endlich, mit fast einstündiger Verspätung, fuhren sie aus dem Schneetreiben in der schummerigen Auffahrt vor: die Könige aus dem Morgenland Anno 1973. Aber sie kamen nicht um anzubeten, und statt Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten sie Zuckerbrot und Peitsche. Die europäischen Minister, von ein oder zwei Ausnahmen abgesehen, nahmen Auftritt und langatmige Erklärungen der Araber bis tief in die Nacht mit Demut zur Kenntnis. Franzosen und Engländer beeilten sich gar, die Emissäre anschließend noch einmal in gesondertem Kreise ihrer Hochachtung zu versichern.

Dieses Stück europäischer Wirklichkeit will nicht so recht zu all den hochfliegenden Plänen und Hoffnungen passen, die noch immer die Gemeinschaft begleiten. Aber Europa ist ein schillerndes Gebilde. Licht und Schatten liegen dicht beieinander, und es ist häufig nur schwer auszumachen, wo die Enttäuschungen enden und der Fortschritt beginnt. Das war in Kopenhagen nicht anders.

Von Pompidou angeregt, wie zuvor schon die Treffen im Haag und in Paris, sollte die Spitzenbegegnung diesmal nach neuen Regeln verlaufen. Gelockerte Atmosphäre war vorprogrammiert, Kreativität wurde erwartet. Die Energiekrise sorgte freilich dafür, daß die führenden Europäer auf dem Boden der unerfreulichen Tatsachen blieben. Es herrschte Startverbot für europäische Höhenflüge. Bevor die Staats- und Regierungschefs über die Zukunft der Gemeinschaft nachdenken konnten, mußten sie erst einmal Zeugnis ablegen über deren gegenwärtigen Zustand. Der plötzliche Besuch der morgenländischen Gäste bot dazu Gelegenheit – ein äußerst seltener Fall, die Funktionsfähigkeit Europas vor Ort und im Gedränge zu studieren.