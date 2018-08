Inhalt Seite 1 — Wieder verweltlicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es erscheint fast wie die umgekehrte Vorwegnahme heutiger Tendenzen: Während wir mit Erfolg das ursprünglich-kirchliche Fest Weihnachten total säkularisiert haben, funktionierte Johann Sebastian Bach noch für seine sechs liturgischen Zwecken dienenden Kantaten zu den Weihnachtstagen alte weltliche Musiken um – eine Geburtstagskantate für den sächsischen Kurprinzen, eine Geburtstagskantate fürdie Königin von Polen und Kurfürstin von Sachsen oder eine Kantate zum Jahrestag der Wahl Augusts III. zum polnischen König.

Um diese weltlichen Kantaten kümmern sich heute allenfalls noch die Musikphilologen, aus der Praxis hingegen sind sie verschwunden. Ihre Parodien hingegen, die weihnachtlich umgetexteten Arien und Chöre, finden regelmäßig in die Kirchen und Konzertsäle, in die Rundfunkprogramme und auf den häuslichen Plattenteller. Ist es ein letzter Rest von Kirchlichkeit, von noch nicht abgeworfener Religiosität, was da als Bedürfnis aufbricht und befriedigt werden will? Oder mehr ein ästhetisch aufgemöbeltes, sich mit Kultur garnierendes Sentiment, das statt an der „Stillen Nacht“ sich an einem trompetenumrahmten „Jauchzet, frohlocket!“ berauscht? Oder ist nicht auch hier die Säkularisation längst so weit geschritten, daß der biblische Inhalt aus dem Oratorium wieder hinaus eskamotiert wurde und eine „musique pure“, ein Stück autonomer Musik zurückblieb, eine festliche Kulisse, eine Weihnachtsstaffage wie das Kunstgewerbe am Weihnachtsbaum oder die mit Geschmack ausgewählten Verpackungspapiere für die Weihnachtsgeschenke? Mag da noch jemand, der die Kantaten hört, wenn er sich schon nicht mit den barocken Wortgebäuden der meditativ-bekenntnishaften Arien identifiziert, so doch noch die Glaubensinhalte der Bibeltexte wirklich übernehmen, und das nicht nur zur Weihnachtszeit?

Die drei Gesamtaufnahmen des Weihnachtsoratoriums, die pünktlich zum Fest herauskamen –

– können nicht verheimlichen, daß sie als eine musique pure, als säkularisierte geistliche Musik konzipiert wurden, und als solche sind sie denn auch einzuordnen.