Mainz

Wütend ging Helmut Kohl (CDU) durch den Mainzer Landtag und würdigte seinen Gegenspieler Wilhelm Dröscher (SPD) keines Blickes mehr. Soeben hatte Dröscher vor dem Plenum behauptet, Kohl habe dem Parlament wissentlich die Unwahrheit gesagt; ein Vorwurf, den Dröscher selbst wenig später „nur zum Teil“ aufrechterhalten wollte. Die Auseinandersetzung während der Haushaltsdebatte, die zuweilen kleinkariert und kindisch wirkte, zeigte dann deutlich, daß die Beziehungen zwiden dem Ministerpräsidenten und dem Oppositionsführer auf dem absoluten Nullpunkt angekommen sind.

Die Auseinandersetzung zeigt freilich auch, daß noch kein Wahlkampf in Rheinland-Pfalz so lange Schatten vorausgeworfen hat wie der kommende. Denn gewählt wird erst im Frühjahr 1975. Ziel der SPD ist es, eine zweite Front gegen Helmut Kohl zu eröffnen. Denn wenn es Dröscher gelingen sollte, den Stuhl des Ministerpräsidenten zu besetzen, dann wäre Kohls Ansehen in der Bundes-CDU erheblich ramponiert.

Dröscher versäumt denn auch nie, darauf hinzuweisen, daß Kohl auf zwei Hochzeiten tanze. Und dabei müsse er sein Amt vernachlässigen. Denn Kohl müsse, so Dröscher, spätestens bis 1976 Kanzlerkandidat der CDU werden, sonst werde er es nie. „Auch bei der CDU schläft der Nachwuchs nicht!“

Es ist zweifelhaft, ob das Argument von den zwei Hochzeiten beim Wähler ebenso gut ankommt wie auf den SPD-Veranstaltungen. Die Mainzer FDP, die Dröscher in Rheinland-Pfalz zur Macht verhelfen soll, ist jedenfalls recht unglücklich über die Taktik der SPD. „Den Bundesvorsitz Kohls muß man herunterspielen“, meint FDP-Fraktionsvorsitzender Werner Danz. „Wenn die SPD allen Wählern bewußt machen will, daß sie auch über den Kanzlerkandidaten der CDU entscheiden sollen, der womöglich noch Bundeskanzler werden könnte, dann hat sie den Wahlkampf heute schon verloren.“ Eine Kanzlerkandidatur steht allerdings für Helmut Kohl und die rheinland-pfälzische CDU auch nach dem Hamburger Parteitag jetzt nicht zur Debatte. Offiziell heißt es: „Darüber sprechen wir erst nach den Landtagswahlen.“

Viel hängt von der FDP ab, die im Herbst bekanntgeben will, ob sie mit der SPD oder mit der CDU eine Koalition bilden will. Nach den Diskussionen in den Parteigremien des FDP-Landesverbandes, der am längsten mit der CDU in einer Regierung zusammensaß, ist ein starker Trend zur SPD zu erkennen. „Allerdings“, so meint ein führender Mainzer FDP-Politiker, „könnten im Herbst Entwicklungen eingetreten sein, die eine Koalitionsaussage zugunsten der CDU als bundespolitisches Signal erforderlich machen.“ Er spielte dabei auf Schwierigkeiten zwischen SPD und FDP in Bonn an.

Der rheinland-pfälzischen CDU käme eine frühe Festlegung der FDP zugunsten der SPD gar nicht ungelegen. „Bei uns glauben inzwischen zu viele, den nächsten Wahlkampf macht der Kohl mit der Regierung allein. Wenn die aber merken, daß wir mit dem Rücken zur Wand kämpfen müssen, wird die Basis aktiviert. Und das ist für einen Wahlkampf das wichtigste.“ Aus diesem Grunde zögert die FDP auch mit ihrer Festlegung. Dröscher zeigt sich indes zuversichtlich: „Die FDP kann doch gar nicht anders als mit uns zu koalieren. In Rheinland-Pfalz besteht zum erstenmal die Möglichkeit, die CDU-Mehrheit im Bundesrat zu brechen.“