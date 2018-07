Von Richard Schmid

Die letzten drei Lebensjahre (1819 bis 1822) des im Alter von 46 Jahren verstorbenen E. T. A. Hoffmann waren schwer belastet durch die Tätigkeit des Dichters als Mitglied der „Immediat–Untersuchungs-Kommission“ beim Kammergericht Berlin. Die Kommission war von Friedrich Wilhelm III. zur Untersuchung von „hochverräterischen Verbindungen und anderen gefährlichen Umtrieben“ eingerichtet worden. Die Mitglieder des Kammergerichts, die neben zwei Polizeibeamten dazu berufen wurden, sollten der Sache richterliches An- und Aussehen geben. Kam aber die Kommission zu entlastenden Anträgen, insbesondere zum Antrag auf Haftentlassung, so erwies sich das als wirkungslos. Schließlich wurde der Kommission gar eine Ministerialkommission übergeordnet, der nun die beiden Polizeibeamten angehörten. Die Meinung der rein richterlichen Kommission wurde nun erst recht unmaßgeblich. Es kam deshalb auch zu Konflikten, zu alleruntertänigsten Protesten und Entlassungsgesuchen der Richter.

Aus dieser Situation ist auch das Disziplinarverfahren gegen Hoffmann herausgewachsen, dessen Akten erhalten sind. Sein Hauptgegenspieler auf der Polizeiseite war der Geheime Oberregierungsrat und frühere Mecklenburgische Kammerherr von Kamptz. Der hatte durch Vertrauensleute erfahren, daß im „Meister Floh“, dem letzten größeren Werk des Dichters, ein „Pasquill“ auf ihn enthalten sei. Er ließ durch die willfährige Obrigkeit der freien Stadt Frankfurt das Manuskript beim dortigen Verleger beschlagnahmen und fühlte sich durch den in der abenteuerlichen Geschichte von der Entführung einer Dame tätigen Geheimen Hofrat Knarrpanti schmerzhaft getroffen. Er erreichte beim König ein Disziplinarverfahren gegen den Dichter, der schwer krank darniederlag. Es kam zu Hoffmanns Vernehmung und Gegenäußerung; weiterem entzog er sich durch den Tod.

Es ist eine der widerwärtigsten Episoden der Geschichte Preußens in der Restaurationszeit.

Der Funken, der beim Dichter satirisch zündete, entsprang wohl aus folgendem: von Kamptz pflegte in den Briefen und Tagebüchern, die bei den verfolgten Burschenschaftlern und Turnern konfisziert worden waren, verdächtige Stellen mit Rotstift anzustreichen. Im Tagebuch des Burschenschaftlers Asverus lautete der Eintrag für einen Tag „mordfaul“; der war rot angestrichen. (Wie ich im Deutschen Wörterbuch von Hermann Paul feststellte, wurde damals das zur Verstärkung dienende „mord“ ohne -s geschrieben.) Für von Kamptz schien der Eintrag ein Geständnis zu sein, daß der junge Mann heute zum Morden zu faul war – eine Interpretation, die durchaus in der Linie einer politischen Polizei liegt. Wie sollte sich so etwas ein Satiriker entgehen lassen. Im „Meister Floh“ heißt es: „Gepriesen sey die Kunst, der gleichgültigsten Sache einen Anstrich von gehässiger Bedeutsamkeit zu geben.“

Die Einzelheiten über dieses Verfahren sind in dem 1969 bei Winkler erschienenen 3. Band des Hoffmannschen Briefwechsels nachzulesen. Nun ist ein weiterer Band erschienen –

E. T. A. Hoffmann: „Juristische Arbeiten“, herausgegeben und erläutert von Friedrich Schapp; Winkler Verlag, München, 1973; 611 Seiten, 48,– DM.