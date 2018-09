Immer noch gibt es Leute, die meinen, die Reederei Hapag-Lloyd habe sich eine Chance entgehen lassen, als sie darauf verzichtete, in die Kaufgebote zweier ausländischer Gruppen für das Passagierschiff „Hamburg“ der Deutschen Atlantik-Linie (DAL) einzutreten. Im Grunde war Hapag-Lloyd nur bereit, so viel zu bieten wie notwendig gewesen wäre, um die Bundesrepublik und Hamburg ohne Schaden aus ihren Bürgschaften davonkommen zu lassen. „Wer immer etwas vom Staat haben will, soll sich auch einmal gefällig erweisen, wenn der Staat in Druck gerät“, war aus Kreisen des Aufsichtsrates zu hören. Wobei die Frage weiterhin offen bleiben muß, worin der Sinn eigentlich bestanden hat, einer „Abschreibungs-Reederei“, wie sie die Deutsche Atlantik-Linie war, Staatsbürgschaften zu gewähren.

Bei Hapag-Lloyd scheint man nun froh zu sein, daß der Neubau TS „Hamburg“ demnächst unter sowjetischer Flagge fahren wird. Nicht nur aus Rentabilitätsgründen, sondern auch, weil dieses mit vielen Emotionen beladene Schiff noch zu endlosen Auseinandersetzungen mit den 237 Kommanditisten geführt hätte. Die Geldgeber wären besser gefahren, wenn sie sich nicht vom Glanz der „schönen Hamburgerin“, wie man das Defizit-Schiff lange nannte, hätten fangen lassen, sondern sich an einem soliden Frachtschiff beteiligt hätten. K. W.