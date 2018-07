Mißerfolg in Jerusalem – Erfolg in Genf: so lassen sich die Nahost-Meldungen vom Wochenbeginn zusammenfassen. Während die erste Gesprächsrunde der ägyptischen und israelischen Militärexperten in Genf, nach einem UN-Kommuniqué, erfolgreich beendet wurde, gaben über zwei Millionen wahlberechtigte Israeli ihre Stimme für die achte Knesset ab, das Jerusalemer Parlament.