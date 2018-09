Inhalt Seite 1 — Sich richtig verkaufen... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dieter Strametz

Zu den zuverlässigsten Stimmungsbarometern der Arbeitsmarktlage gehört der Stellenteil überregionaler Zeitungen. Von September bis November dieses Jahres, also innerhalb weniger Wochen, ist der briefkastenfeindliche Umfang der samstäglichen Stellenanzeigen von oft über hundert Seiten auf ein knappes Drittel zusammengeschmolzen. Dem Kioskkäufer auf Stellensuche bleibt der schwache Trost, daß er neuerdings ein viel leichteres Paket nach Hause trägt. Wer sich jetzt als Bewerber auf den gar nicht mehr so leergefegten Arbeitsmarkt begibt, muß genauer als bisher überlegen, welche Wege ihm neben dem am häufigsten gegangenen noch offenstehen.

Der Möglichkeiten sind viele: Man kann persönliche und Geschäftsbeziehungen strapazieren oder Bewerbungen „ins Blaue“ abschicken. Dies wie jenes ist nicht jedermanns Sache. Sinnvoller ist vielleicht schon ein Besuch bei der Vermittlungsstelle des Arbeitsamtes. Dort darf man zumindest seine Bewerbungsunterlagen deponieren. Ob und wie viele Angebote folgen, wird allerdings immer unsicherer: Es gibt teilweise bereits mehr Suchende als offene Stellen. Und in vielen Berufsgruppen verschlechtert sich diese Relation laufend.

Es gibt eine Möglichkeit, die noch relativ wenig genutzt wird, obwohl sie oft zum Erfolg führt: die eigene Stellenanzeige, das Stellengesuch. Selbst in Rezessionszeiten ist die Zahl der Stellengesuche in Zeitungen nicht sichtbar gewachsen. Grund dafür kann sein, daß

in der Hochkonjunktur manch einer vom sicheren Stuhl aus und ohne Zeitdruck nach der größeren Aufgabe sucht oder einfach mal seinen Marktwert testet. In der Flaute geht auf Tauchstation, wer keinen dringenden Grund zum Wechsel hat;

die Scheu vor der Selbstdarstellung auf diesem immer noch unüblichen Weg groß ist. Dazu kommen Unsicherheit über das Wie, Angst vor hohen Kosten, vielleicht auch vor dem Zeitungs-„apparat“.

Diese Angst ist unbegründet. Die Anzeigenabteilungen zeigen sich hilfsbereit. Denn wer ein Gesuch startet, liest meist auch die großformatigen und teuren Stellenangebote. Er trägt also zur Erfolgsstatistik bei, und daran sind die Zeitungen verständlicherweise interessiert. Beim Tarif für Stellengesuche geben sie sich deshalb sozial: Der Nachlaß gegenüber sonstigen Anzeigenpreisen beträgt 50 Prozent oder mehr.

Ein Beispiel: Auf 40 Millimeter einer einspaltigen Anzeige kann ein Hochschulabsolvent ausführlich genug sagen, wer er ist, was er zu bieten hat und welche Tätigkeit er anstrebt. Das kostet ihn – in der überregionalen Presse – bei einem mittleren Millimeterpreis von etwa 2,50 Mark rund 100 Mark. Längere Lebensläufe bedingen größere Formate. Auch das Niveau der angestrebten Position spielt eine Rolle. Der Hauptabteilungsleiter auf dem Sprung in eine Geschäftsleitung wird sicher mehr investieren müssen als ein Programmierer, der wechseln will. Dem „kleinen Mann“ verübelt der kritische Leser seiner Anzeige sogar ein zu groß wirkendes Format: Er vermutet dahinter Selbstüberschätzung.