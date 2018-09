Mit einer Jahresbilanz der deutschen Politik, die er in der vergangenen Woche im Deutschland-Union-Dienst veröffentlichte, hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Carstens, ein heftiges Echo ausgelöst. Die Behauptung von Carstens, die Unionsparteien seien die „einzige politische Kraft in unserem Land“, die geschlossen und entschlossen Widerstand gegen die Unterwanderung der freiheitlich-demokratischen Ordnung leiste, hat bei den Koalitionsparteien große Empörung ausgelöst.

Regierungssprecher Grünewald bezeichnete die Äußerung des Oppositionspolitikers als einen Monopolanspruch der CDU/CSU auf aktive Verfassungstreue und eine „ganz und gar unangebrachte Verdächtigung“, die anderen Parteien träten nicht mit aller Entschiedenheit für unsere gemeinsame Grundordnung ein. Carstens erwecke auch den „völlig abwegigen Eindruck“, meinte Grünewald, daß es die Verfassungsorgane an Verfassungstreue fehlen ließen.

Der SPD-Pressedienst bezeichnete die Behauptung des Unions-Fraktionsvorsitzenden als „maßlose Unterstellungen“, die zum Beginn des schwierigen Jahres 1974 das ganze Ausmaß der Polarisierung erkennen lasse, die aus Verschulden von CDU/CSU das politische Leben der Bundesrepublik zu beherrschen droht.“

Neben dem Vorwurf unterentwickelter Verfassungstreue hatte Carstens der Bundesregierung in seinem Artikel auch Vorhaltungen wegen der Schwierigkeiten im Verhältnis mit Amerika und dem Ausbleiben der „so viel gepriesenen“ Entspannung in der Ostpolitik gemacht.

Besonders die Innenpolitik der Bundesregierung kritisierte der CDU-Vorsitzende Kohl am Wochenanfang auf einer Pressekonferenz in Mainz. Kohl verurteilte das „personelle Schachspiel“ im Zusammenhang mit Bundespräsidentenwahl und Regierungsumbildung, das die Koalitionsparteien ausgerechnet in einer Situation veranstalteten, in der viele Menschen um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze fürchteten. Der CDU-Vorsitzende forderte den Bundeskanzler auf, in Fragen der Wirtschaftspolitik „volle Autorität“ zu beweisen.