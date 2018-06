Das Rockmusikereignis des Jahres 1974 begann bereits am 2. Dezember vergangenen Jahres. An diesem Sonntag erschienen in den größeren Zeitungen Nordamerikas ganzseitige Anzeigen, die typographisch und textlich äußerst bescheiden aufgemacht waren: Die fast weißen Seiten enthielten nichts weiter als zwei Namen in schwarzer Kleindruckschrift: „Bob Dylan/The Band“, außerdem in einer Fußnote Hinweise auf bevorstehende Konzerttermine und Möglichkeiten der Kartenbestellung.