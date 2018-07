Neu in Museen und Galerien:

Bonn Bis zum 31. Januar, Galerie Magers: „Bernd Koberling: MALWASSER“

Koberling, mal anders, keine mit Nessel überspannten Landschaften, die fern leuchten, die sehr schön waren und immer noch schön sind, was Koberling nicht hindert, anders zu malen, sich von der eigenen Vergangenheit loszusagen, sich auf Neues einzulassen, die optische Provokation, jede beliebige, auch die zufällige, die Wasserlache im Atelier anzunehmen. MAL WASSER ist ein Imperativ (an den Maler), und die Ausführung dieses Befehls ist eine Lehrstunde und Lernstunde über Malerei, ist ein Situationsbericht in zehn Bildern über das, was im Atelier passiert, auf dem Fußboden und auf der Leinwand, wenn der Wassereimer umkippt. Eine Panne wird vorgeführt, eine schöne Bescherung, die immer schöner wird, bis zum Malwasser Blau und Gold, wo das Wasser in farbigen Kaskaden auseinandersprüht, sich in Wirbeln und Strudeln über die Fläche ausbreitet, während im nächsten Bild schon wieder Ruhe und Ordnung herrschen, die Formen sich stabilisieren: Versteinertes Malwasser. Wie in dieser Bilderfolge das eine aus dem andern folgt, ist nicht logisch, nicht aus der Faktizität des umgestürzten Wassereimers zu erklären. Formale, intellektuelle, lettristische Assoziationen halten den Malprozeß in Bewegung. Aus MAL wird MAI, mit entsprechenden koloristischen Konsequenzen, im Schlußbild dominiert in einem aus diversen Gelbschattierungen gewonnenen Malgrund ein rätselhaftes Zeichen, das chinesische Wortsymbol für Wasser, MAL WASSER auf chinesisch. Worte, Symbole, Begriffe werden in den Fluß des Malwassers aufgenommen. Ein winziges reales Ereignis genügt als auslösendes Moment, setzt eine Bildergeschichte in Gang, die gleichzeitig und durchgehend auf einer realistischen und einer imaginären Ebene spielt. Der Besen wird ins Bild gebracht, um das Wasser wegzukehren und um mit seinen strähnigen Borsten die Fläche zu strukturieren, die explodierenden Farbstrudel sind informelle Malerei, die realistisch, als überschwappendes Wasser motiviert wird. Nachdrücklich und auf hohem Niveau demonstriert Koberling seine Unabhängigkeit von stilistischen und inhaltlichen Zwängen.

Hamburg Am 16. und 17. Januar, Dr. Hauswedell & Nolte: „Außereuropäische Kunst“

Die erste Auktion im neuen Jahr bringt eine Menge vorwiegend ostasiatisches Material, das auch für den kleinen Sammler interessant ist. Weit über 400 japanische Farbholzschnitte werden versteigert, darunter Hiroshige, Hokusai und Kunisada, die einen enormen Einfluß auf die europäische Moderne hatten, Blätter mit den typischen Schauspieler- und Theatermotiven und aus dem Kurtisanenmilieu, die Preise liegen zwischen 100 und 300 Mark. Aus dem Besitz eines deutschen Sammlers stammen zwei umfangreiche Kollektionen von chinesischen Snuff-Bottles des 18. und 19. Jahrhunderts, die wegen ihres miniaturhaft feinen Dekors geschätzt werden, und von japanischen Schwertstichblättern, die man ebenfalls für 200 bis 300 Mark haben kann. Persien ist mit keramischen Arbeiten aus dem 10. bis 15. Jahrhundert vertreten. Aus Indien werden einige bedeutende Plastiken angeboten, darunter eine Darstellung von Shiva und Parvati aus dem 13. Jahrhundert (Schätzpreis 4000 Mark) und eine große Relieffigur des Sonnengottes Surya aus der gleichen Zeit (15 000 Mark). Die kostbarsten Stücke sind altamerikanischer Provenienz: Goldarbeiten aus Peru (im Katalog ist neben der Größe und Herkunft auch das reine Goldgewicht angegeben), mexikanische Steinfiguren aus dem 1. Jahrtausend v. Chr., darunter eine große sitzende Figur, die in die Olmec-Kultur datiert wird (für 46 000 Mark). Von ähnlicher Qualität und in der gleichen Preislage werden Steinreliefs aus Guatemala angeboten mit Darstellungen von Göttern und Kriegern, bedeutende Beispiele der klassischen Maya-Periode.

Köln Bis zum 2. Februar, Galerie Baukunst: „Friedrich Ahlers-Hestermann – André Derain“

Das Werk von Ahlers-Hestermann, der im Juli 1973 neunzig wurde und im Dezember gestorben ist, in einer knappen und konzentrierten, noch von ihm selbst bestimmten Auswahl, 60 Bilder aus 70 Jahren, die nicht den gesamten Ablauf des / langen Wegs dokumentieren, sondern sich auf drei wichtige Phasen beschränken: die Zeit um 1905, noch vor der Pariser Reise (das „Selbstbildnis“ und die „Jünglinge im Gartenpavillon“), dann die Lebensmitte, um 1930 (mit „Gärten der Kindheit“, „Aus alten Briefen“ und „Dunkler Karneval“), schließlich die sehr hellen, transparenten Bilder und Pastelle aus den letzten Jahren. Eine Malerei, die auf äußere Effekte verzichtet, die psychische Situationen reflektiert. Nicht im Präsens, im Moment des Anschauens, erst in der Erinnerung, im Imperfekt werden die Dinge künstlerisch aufgearbeitet, darstellenswert. In jeder der drei Phasen ist dieses behutsame Meditieren, das Nachdenken über Vergangenheit und Vergänglichkeit das eigentliche Bildthema. – Was in der Parallelausstellung von Derain gezeigt wird, ist ein ziemlich enttäuschendes Sammelsurium aus zufällig greifbaren Werckomplexen. Man sieht Hunderte von Zeichnungen und Gouachen aus: dem Nachlaß, die zum großen Teil noch nicht veröffentlicht waren und auf eine bestürzende Weise die Problematik, Unsicherheit, Anlehnungsbedürftigkeit seiner Arbeit in den zwanziger und dreißiger Jahren bekunden. Der Stil wechselt von Delacroix zu Maillol, Picasso, Matisse. Zwischen Belanglosigkeiten ein graphisches Meisterwerk: Derains nicht publizierter Passionszyklus. Das plastische Werk wird ausführlich vorgeführt, die Malerei dagegen nur mit wenigen und ganz unterschiedlichen Beispielen aus den mittleren und späten Jahren. Der Fall Derain, ein künstlerischer, kein nur politischer Fall (das französische Pendant zu Chirico) kann erst durch eine umfassende Retrospektive aufgeklärt werden. Gottfried Sello