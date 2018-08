Inhalt Seite 1 — Wieder ins Lot gebracht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin S-Bahnhof Friedrichstraße, Samstagabend 21.00 Uhr. Ritual des Zahlens: für Mark fürs Visum, zehn Mark Mindestumtausch, alles samt Paßkontrolle in vier Minuten, Rekord. In der zugigen Vorhalle der Komisches Oper später das Publikum der Abendvorstellung: sehr viel Jugend, anscheinend ganze Schulklassen, der Zwang zur feierlichen Verkleidung ist auch hier merklich gelockert. Schließlich Einlaß ins Foyer: Neues Publikum – Connaisseurs, die progressive Elite der Hauptstadt, Komponisten Manager, Wissenschaftler. 22.00 Uhr: „Kammermusik im Gespräch.“

Unter diesem Titel betreut Siegfried Matthus international wohl bekanntester Vertreter der stilistisch wie an Jahren mittleren Komponistengeneration der DDR, seit nunmehr vier Jahren eine Konzertreihe der Komischen Oper. Er ist „Komponist und Dramaturg“ des Hauses und verfügt somit über dessen Verbindungen und technische Möglichkeiten. In dieser Reihe will er gleichermaßen junge DDR-Komponisten fördern wie international bemerkenswerte Werke dem heimischen Publikum vorstellen.

Ein Soloabend von Bernd Casper, einem Spezialisten der DDR für neue Klaviermusik. Sein Programm war ein „Streifzug durch die Klaviermusik des Jahrhunderts“ – Bartók: Allegro barbaro; Schönberg: Suite op 25; Messiaen: Mode de valeurs et d’intensités; Boulez: 3. Klaviersonate (Formant II); Stockhausen: Klavierstück XI; Haubenstock-Ramati: Catch 2 (Realisation der graphischen Vorlage für Klavier, Cembalo und Celesta vom Solisten).

Matthus tritt auf, sicher und leger, ein wenig fühlt man sich en famille. Er verliest eine Erklärung zum Untertitel des Programms („Nur Uraufführungssensationen oder neue Wege der Musik?“): Unter den Komponisten des Jahrhunderts gebe es zwei Kategorien; die einen, etwa Eisler, Dessau, Prokofieff, Schostakowitsch und Weill, hätten sich auch mit ihren Werken politisch engagiert, während andere sich mehr der Entwicklung des Materials zugewandt hätten; diesen letzteren sei der Abend gewidmet.

Das etwa einstündige Programm rollt ohne Pause ab; Bernd Casper erweist sich als überlegener wie solider Pianist, virtuose Schaustellerei scheint ihm fremd. Matthus gibt jeweils knappe biographische und kompositionstechnische Hinweise zu den einzelnen Stücken. Wie selbstverständlich spricht er über Schönbergs Weg zur Zwölftontechnik, erwähnt auch seine Klangfarbenversuche und später Weberns Punktualismus, erklärt bis ins einzelne Messiaens modale Technik und ihre Bedeutung für das serielle Komponieren, demonstriert an den Werken von Boulez und Stockhausen offene Form und Aleatorik und zeigt schließlich im Schaubild ein graphisches Blatt Haubenstock-Ramatis mit deutlichem Hinweis auf den gestiegenen Anteil des Interpreten bei der Realisation solcher Werke.

Ein ungemein sympathisch berührender Konzertabend. Für den Besucher aus dem Westen jedoch in seiner vollen Tragweite nur annähernd erfaßbar: denn erstmalig wurden hiermit Kompositionen von Roman Haubenstock-Ramati und Karlheinz Stockhausen in der DDR öffentlich vorgestellt. („Pli selon pli“ von Boulez ist schon seit einigen Jahren bekannt.)

Anschließend kurze Diskussion: Bernd Casper wird detailliert über seine Versionen der nicht völlig determinierten Stücke befragt. Man dankt für den Abend, „er war sehr notwendig“. Frage: „Wie kommt man als normaler Sterblicher an das Aufführungsmaterial?“ Antwort: Über unsere -Bibliotheken. Aber Achtung: Aufführungen kosten möglicherweise Devisen. Ob Bernd Casper denn ein Lachen bei dem Stück von Haubenstock-Ramati übelnähme? Keineswegs, es sei schon ein wenig fürs Varieté ... Und später zu Schönberg: seine Suite sei ja auch eine Mischung von „Tristan“ und Kaffeehaus.