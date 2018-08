Der amerikanische Außenminister Henry Kissinger sagte vor der Presse zu Präsident Nixons Vorschlag einer Energie-Konferenz:

„Wenn irgend etwas nötig war, um die gegenseitige Abhängigkeit aller Staaten der Welt zu beweisen, so waren es die Vorgänge auf dem Energiesektor.

Kein Staat ist in der Lage, dieses Problem allein zu lösen. Keine Gruppe von Ländern, ob Verbraucher oder Produzent, kann es allein meistern. Und deswegen möchten wir deutlich hervorheben: Was der Präsident vorgeschlagen hat, sollte nicht als Konfrontation zwischen Verbrauchern und Produzenten gesehen werden. Es sollte als Aufbau eines Systems betrachtet werden, in dem beide Seiten, Verbraucher und Produzenten, Entscheidungen treffen können, die die langfristigen Bedürfnisse beider Seiten einbeziehen, die eine konstruktive Entwicklung der Weltwirtschaft und der internationalen Bewirtschaft sichern und die gewisse sehr gefährliche, unter Umständen katastrophale, Folgen verhindern können ...

Bei dem Treffen der Verbraucher muß die erste Frage sein, ob wir zu einem Abkommen über die Natur des Problems kommen können, dem wir gegenüberstehen – ob die Verbraucherländer sich über die Folgen der Liefersituation auf ihre Wirtschaft einigen können und über die Notwendigkeiten, die sich aus den derzeitigen Preisen für ihre Wirtschaft ergeben...

Wir glauben, daß unbegrenzter gegenseitiger Wettbewerb für alle beteiligten Länder ruinös sein würde und daß der Schein-Sieg, der vielleicht errungen wird, zu Lasten der Weltwirtschaft und Weltstabilität geht. Obwohl wir in einem solchen Wettbewerb einen guten Platz einnehmen, obwohl wir einen solchen Wettbewerb wohl besser durchhalten könnten als jeder Mitbewerber, glauben wir deshalb, daß es für alle entwickelten Länder wichtig ist einzusehen, daß wir nun wirklich voneinander abhängig sind. Wir meinen, daß dieses Problem auf gemeinsamer Basis gelöst werden muß...

Wir in den entwickelten Ländern haben eine spezielle Verpflichtung gegenüber den Entwicklungsländern, damit nicht als Folge der so plötzlich entstandenen Lage die hart erarbeiteten Erfolge von 20 Jahren Anstrengung verschwinden und die internationalen Bemühungen, mehr Gleichheit zwischen entwickelten und unterentwickelten Ländern zu schaffen, durch Entscheidungen zerstört werden, die sicherlich nicht alle Konsequenzen in Rechnung gestellt haben ...“