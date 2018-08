Die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft gleicht immer mehr einer Art von Echternacher Springprozession: Drei Schritte vor, dann zwei zurück. Ist auf dem einen Gebiet ein Fortschritt zu verzeichnen, dann ist ein Rückschlag auf einem anderen gewiß nicht weit. Gibt eines der Mitgliedsländer in der einen Frage etwas nach, dann zeigt es sich bei der anderen um so unnachgiebiger.

Der Brüsseler Ministerrat zu Beginn dieser Woche bot typische Beispiele für dieses kommunizierende System europäischen "Vor- und Rückschritts". Besonders beim Tagesordungspunkt Regionalfonds, der eigentlich schon am 1. Januar hätte wirksam werden sollen, offenbarten sich die thematischen und politischen Querverbindungen.

Die Engländer und Italiener ließen zwar jeweils ihr Junktim zwischen Fondsausstattung und möglichen Fortschritten bei der Energiepolitik oder der Wirtschafts- und Währungsunion fallen, dafür forderten sie aber noch härter als zuvor möglichst große Beträge für die Regionalkasse. Die Deutschen, als Hauptgeber, wollen ihren Beitrag vielleicht doch noch erhöhen, bleiben aber hartnäckig bei dem Wunsch, daß nur die wirklich notleidenden Gebiete in Großbritannien und Italien, außerdem Irland und Grönland Regionalhilfe erhalten. Das wiederum mißfällt den Franzosen, die dabei nicht profitieren, sondern womöglich zum erstenmal in der Geschichte der Gemeinschaft zum "Nettozahler" werden würden, also bei einem gemeinsamen Projekt drauflegen müßten.

So bleibt denn der Regionalfonds bis auf weiteres leer. Und weil er leer bleibt, können sich die Franzosen, die daran einen großen Teil der Schuld tragen, vorläufig auch nicht mit ihrer Forderung nach höheren Rindfleischpreisen durchsetzen. Weil sie aber in der Agrarpolitik zurückstecken mußten (und sich zudem vor den Arabern gern von dem Unternehmen distanzieren möchten), zögert die französische Regierung auch mit einer Reise zu der von Nixon vorgeschlagenen Energiekonferenz in Washington.

Die Kausalkette europäischer Widrigkeiten ließe sich, wobei die Franzosen gewiß die auffallendsten Glieder stellen würden, beliebig lange in die Vergangenheit zurück verfolgen. Damit sie nicht unbeschränkt in die Zukunft verlängert wird, will die Bundesregierung während der Zeit ihrer EG-Präsidentschaft auf eine Verbesserung der europäischen Entscheidungsmechanismen drängen. Das Prinzip der Mehrheitsbeschlüsse bei weniger existentiellen Fragen, wie es Europa-Staatssekretär Apel vorgeschlagen hat, könnte sich da als fortschrittsfördernd erweisen.

Alle institutionellen Korrekturen können freilich den Mangel an Gemeinsinn nicht wettmachen. Daß sich der Mangel gerade in diesen Krisenzeiten so deutlich offenbart, provoziert die Frage: Europäische Solidarität – wenn nicht jetzt, wann dann? Dieter Buhl