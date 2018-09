Der in der ZEIT Nr. 2 vom 4. 1. 1974 abgedruckte Artikel von Jens Friedemann behauptet unter der Überschrift „Neue Fluchtwege in Steueroasen. Wie Universitätsdozenten das Bundesfinanzministerium überlisten“ u. a., die Universität Köln sei „Hochburg der Abschreibungsprominenz“ und das dortige Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre sowie einzelne als dazugehörig oder nahestehend bezeichnete Personen – auch ich selbst – stellten „die Bonner Finanzverwaltung vor nahezu unlösbare Probleme“.

In meiner Eigenschaft als derzeit Geschäftsführender Direktor des Seminars für Allgemeine Betriebwirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre der Universität zu Köln und als namentlich in dem Artikel Genannter stelle ich fest:

1. Das Seminar hat weder jemals einen „Steuertrick“ für die „Abschreibungsbranche“ entwickelt noch jemals einen solchen begutachtet.

2. Ich selbst habe weder jemals einen „Steuertrick“ für die „Abschreibungsbranche“ entwickelt noch jemals einen solchen begutachtet. Im Jahre 1971 habe ich mich, sucht man entfernt Einschlägiges, lediglich einmal in Form eines – sofort nach Ablieferung auch als Aufsatz (Der Betrieb 1971, Seite 742) veröffentlichten ! – wissenschaftlichen Gutachtens zur Anwendung der „Verlustklauseln“ im Entwurf des Zweiten Steueränderungsgesetzes geäußert. Der Deutsche Bundestag hat seinerzeit den von mir (und anderen Hochschullehrern) vorgetragenen Bedenken gegen die Entwurfsregelung in der endgültigen Gesetzesfassung Rechnung getragen; damit habe ich „der Bonner Finanzverwaltung“ – wie übrigens schon bei früheren Gelegenheiten, etwa dem Entwurf eines Organschaftsparagraphen – mit eigenen Forschungsergebnissen die Arbeit erleichtert.

3. Dr. Eggesiecker ist wissenschaftlicher Assistent an meinem Lehrstuhl; seine etwaigen Aktivitäten im Bereich der Modellentwicklungen für die „Abschreibungsbranche“ haben mit seiner Seminarzugehörigkeit und seinen dienstlichen Aufgaben nichts zu tun; sie werden ausschließlich von ihm persönlich verantwortet. Das gleiche gilt für etwaige einschlägige Betätigungen anderer Semimarmitarbeiter. Dr. Quast ist mit dem Seminar in gar keiner Weise verbunden. Weder Dr. Eggesiecker noch Dr. Quast sind in Köln Universitätsdozenten.

Köln, 12. Januar 1974

Professor Dr. Gerd Rose