Das Zusammentreffen der Ereignisse ist zufällig: Just zur gleichen Zeit, da der Kommunistische Studentenverband (KSV) wegen wiederholter Gewalttätigkeiten in bundesdeutschen Hochschulen einer Verbotsdrohung entgegensehen muß, wurde seiner Mutterorganisation höchstrichterliche Hilfe zuteil: Der Bundesgerichtshof erklärte die 1970 in Westberlin gegründete „Aufbauorganisation für die Kommunistische Partei Deutschlands – KPD/AO“ zur regulären Partei und entzog sie damit administrativer Maßregelung.