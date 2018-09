Am deutschen Theater ist was los. Schuld daran sind aber nicht die Neuinszenierungen der Saison, sondern eine Wiederaufnahme. Gespielt wird das Erfolgsstück der frühen siebziger Jahre: das Intendantenspiel. Unermüdlich werden nun wieder Theaterleiter gesucht und gefeiert, verflucht und gefeuert. Das große Revirement des Sommers 1972 ist also nicht der erwartete theaterhistorische Wendepunkt geworden. Die "Anfänge", auf die man damals so hoffnungsvoll blickte: viele von ihnen sind schon wieder zu Ende.

So ist denn, bevor das deutsche Theater sich in der neuen Situation zurechtfinden konnte, der Karrierekampf wieder in vollem Gange: Brecht kapituliert in Düsseldorf, Kirchner scheitert in Stuttgart, Düggelin verläßt Basel, Wiens und Deichsel gehen weg vom TAT, dafür kommt Fassbinder nach Frankfurt, Klingenberg erobert Zürich. Sollte man da nicht Boy Gobert zum Burgtheaterdirektor machen? Und was würde dann aus Hamburgs Thalia-Theater? Man sieht: vom deutschen Theater wird weiter geredet werden, mag auch die Phantasie auf der Bühne noch weiter verstummen.

All die hektischen Positionskämpfe – sie täuschen Veränderungen vor, übertönen geräuschvoll, daß der große Intendantenwechsel in Wahrheit wenig geändert hat. Denn das Stück "Theaterkrise" wurde nur umbesetzt, keineswegs aber abgesetzt. Gläubig starren deutsche Kulturfunktionäre auf den "Erfolgsintendanten" – und wünschen sich, sie hätten ihn; und agieren dabei ähnlich irrational wie deutsche Fußballfunktionäre auf der Suche nach dem "Erfolgstrainer". Es ist der immer gleiche Aberglaube: mit einem neuen Mann "an der Spitze" sei die alte Misere schon behoben.

Bald aber zeigt sich, daß die Misere stärker ist als ihre Verwalter. Deshalb ist es letzten Endes ziemlich gleichgültig, wer wo wann Intendant wird. Solange man nicht ernsthaft darangeht, die Arbeitsmethoden am Theater zu verändern, weniger produziert, länger probiert; solange ein Produktionsdramaturg wohl auf dem Programmzettel steht, produktive Dramaturgie aber (also: genaue theoretische Arbeit vor Probenbeginn) nicht stattfindet, weil es der Terminkalender der Gastregisseure verhindert; solange man die Privilegien der Großdarsteller nicht anzutasten wagt: solange ist auch das Intendantenspiel ein bloßes Spektakel, ein müßiges Spiel der Mächtigen.

Wenn nun die "Frankfurter Rundschau" allen Ernstes vorschlägt, man solle über Brechts Nachfolge mit Ingmar Bergman, Patrice Chéreau oder Walther Schmieding verhandeln, dann zeigt die groteske Beliebigkeit dieses Wunschzettels, wie sehr man der Suggestion von Namen verfällt, wie wenig man noch weiß, was ein Intendant eigentlich sein soll: der erste Künstler seines Hauses oder sein erster Beamter.

Beides zugleich (kreatives Genie und Spitzenmanager) kann er jedenfalls nicht sein. Der jüngste Beweis hierfür kommt aus Bochum. Peter Zadek hat gestanden, von Verwaltungslasten erschöpft, vom Kohlenpottklima entkräftet zu sein; deshalb will er nur noch bis zum Sommer nächsten Jahres Intendant sein, will dann in einem Bochumer Schauspieldirektorium mitarbeiten. Einer der erfolgreichsten deutschen Intendanten schafft den Intendanten ab: Auch diese Zadek-Inszenierung sollte Schule machen.

