Von Horst-Werner Hartelt

Düsseldorf

Kalte Füße hat die SPD/FDP-Koalition unter Heinz Kühn wieder einmal bekommen, und der Winter ist noch lange nicht vorbei. Diesmal trat die Verkühlung durch den offenen Streit zwischen Ministerpräsident und Innenminister Weyer auf. Beide mischten sich in die Bundespolitik ein: Der eine empfahl Helmut Schmidt, der andere Hans-Dietrich Genscher für das Amt des Außenministers, und beide fanden es über den Umweg von Springers Zeitungen unerhört, daß man so konsequent und herausfordernd die Parteifahne in der Öffentlichkeit schwenkte. Inzwischen haben Kühn und Weyer unter der hilfreichen Assistenz des jungen FDP-Landesvorsitzenden, Wirtschaftsminister Riemer, ihren Frieden gemacht und die seit Jahren bestehende persönliche Freundschaft bei einer Flasche Wein (Spätlese) aufgefrischt.

Aller Argwohn war damit jedoch nicht wegzuspülen. Denn schon lange ist die Düsseldorfer Koalition Mißdeutungen und Mißtrauen ausgesetzt, weil Unlust und Überdruß, Querelen und Affären an ihren Nerven zerren.

Im Winter 1971 bangte das Bündnis um seine Mannen, nachdem im Herbst die FDP durch Abspaltungen von NLA-Flüchtlingen lebensgefährlich erkrankt war. Im Jahr darauf hatte Kühns Sinnieren über Sein oder Nichtsein im Amt, des Ministerpräsidenten – er wollte 1975 nicht mehr kandidieren – die Koalition in Angst und Sorgen versetzt, und im Winter 1973 hagelte es, weil Kölns SPD-Regierungspräsident Heidecke als Staatssekretär nach Bonn gehen sollte und die FDP partout den Nachfolger stellen wollte.

Auch der letzte Sommer bescherte den Düsseldorfern kalte Duschen: Zuerst, weil ein Kommunist namens Götz Richter werden wollte und dann auch werden sollte. Der zweite Koalitionsfall schien gegeben, als SPD-Funktionäre Kühn der Feigheit gegenüber dem Koalitionspartner bezichtigten und obendrein den FDP-Landesvorsitzenden Riemer beschimpften. Daß die Regierung überlebte, verdankte sie Köppler – die CDU-Opposition feuerte zwar pausenlos Wort-, salven ab, doch ins Schwarze traf sie nicht.

Ende des Jahres drohte dann die Mehrheit im Landtag zu schrumpfen: Ein FDP-Abgeordneter sah sich um den persönlichen Erfolg gebracht, ein SPD-Abgeordneter kämpfte ermattend mit etlichen Jusos und wollte „alles hinschmeißen“. Kühn und Koalition retteten sich erneut, der FDP-Mann Werner Helbig wurde doch noch mit den sozialdemokratischen Stimmen zum Beigeordneten in Solingen gewählt, aber SPD-Mitglied Werner Klaer ist weiter auf Kollisionskurs. Klaer tritt als Bezirksmanager der Aktion Bürgerwille auf, die am 13. Februar ein Volksbegehren in ganz NRW startet, um die Neugliederungspläne der Regierung zu Fall zu bringen.