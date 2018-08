Von Sybille Herrmann

Neujahrsskispringen, Arlberg-Kandahar-Rennen und die Eishockey-Wettkämpfe der Bundesligamannschaft des SC Riessersee. Der Veranstaltungskalender von Garmisch-Partenkirchen spricht für den internationalen sportlichen Nimbus des Alt-Olympia-Orts. Und seit der greise IOC-Präsident Avery Brundage und seine um ein kleines halbes Jahrhundert jüngere Adelsbraut in der Partenkirchener Post zum Hochzeitsbankett baten, ist der bayerische Kurort auch in Society-Kreisen wieder hoffähig. Was aber das Herz der Flachland-Touristen höher schlagen läßt, ist das Bilderbuch-Panorama. Denn Garmisch-Partenkirchen liegt zwar nur rund 700 Meter über dem Meeresspiegel; aber über dem Talboden thront die majestätische Felskulisse des Zugspitzmassivs mit Deutschlands höchstem Berg, der sich fast 3000 Meter erhebt, mit dem Dach der Alpspitze und den wilden Zacken der drei Waxensteine.

Manch Liebhaber alpenländischer Dorfidylle wird sich trotzdem fragen, warum es in der vergangenen Saison immerhin 80 000 Winterfrischler in die gut 27 000 Einwohner fassende Marktgemeinde gezogen hat. Die Antwort: Kenner schätzen das Kontrast-Programm. Außer in den belebten Hauptverkehrsstraßen mit dem Shopping-Angebot einer Großstadt kann sich der Feriengast in malerischen Gassen mit schindelgedeckten Häusern und Lüftlmalerei an den Wänden ergehen. Und nicht nur Autos werden seinen Weg kreuzen, sondern ab und zu eine Kuh, die an einen der Holzbrunnen zur Tränke geführt wird. Wer die mondäne Welt der Spieler liebt, vergnügt sich im Kasino bei Roulett und Bakkarat. Wer’s urig mag, läßt sich von Ex-Bobfahrer und Goldmedaillengewinner Anderl Ostler im Garmischer Bräustüberl ein Bier vom Faß abzapfen. Hits und heiße Musik werden in der Diskothek vom John’s-Club geboten; zünftig bayerisch aber geht es in der „Waffenschmiede“ mit der jodelnden Wirtin zu.

Außer den Variationsmöglichkeiten in punkto Vergnügen und kulinarischen Spezialitäten (Geschnetzeltes in der „Chesa Reindl“; Wild in der Partenkirchener „Post“; Brathendl im „Wiener Wald“) bietet Bayerns größtes Dorf auch Kunstgenuß: Konzerte der Münchner Philharmoniker, Gastspiele des Wiener Burgtheaters, Folklore auf der Bauernbühne, Volksbrauchtum im Heimatkundemuseum, gotische Fresken in der Alten Garmischer Kirche und Barockkunst in St. Martin und St. Anton.

Mit dem Gemeinplatz vom hohen Freizeitwert liegt man denn auch gerade richtig, will man die Attraktivität der Doppelgemeinde Garmisch-Partenkirchen als Urlaubsort erklären. Und daß die körperliche Ertüchtigung in den Ferien nicht zu kurz kommt, garantieren die diversen Sportanlagen: fünf Eislaufplätze, drei Rodelbahnen, drei Sprungschanzen, 100 Kilometer geräumte Wanderwege, zwei Loipen, 35 Bahnen und Lifts und 28 Pisten. Die Hälfte der Wintergäste sucht allerdings in Garmisch nicht das große Wedelglück und schnallt die Bretter überhaupt nicht an. So zeigt es jedenfalls die Fremdenverkehrsstatistik. Die mit Sonnenanbetern voll belegten „Grillanlagen“ auf dem Hausberg, dem Wank und Kreuzeck, auf der Hochalm und der Zugspitze liefern den offenkundigen Beweis für die rednerische Untersuchung. Viele Skiverächter finden ihr Urlaubsvergnügen bei ausgiebigen Spaziergängen, etwa auf dem sonnigen 6,5 Kilometer langen Kramer-Plateau-Weg (eine Kaffeepause in der Almhütte ist wegen der überdimensionalen Windbeutel unumgänglich) oder durch die verzauberte Eisburg der Partnachklamm. Wer lieber skiwandert, setzt sich auf die 25 Kilometer lange Loipe außerorts zwischen Kaltenbrunn und Klais (Umkleidekabinen und Wachsinformation), oder aber übt auf einer Kleinausgabe an der Osterfelderbahn.

Besonders verwöhnt werden die Eiskünstler: Neben dem Olympia-Eisstadion mit Flutlicht für Nachtschwärmer gibt es noch vier Natureisflächen: am Riessersee, Eibsee, Pflegersee und Hausberg am Gudiberg. Am Fuße der Zugspitze hat sich eine Hochburg der Eisstockschützen etabliert, in der sich auch verflossene Politprominenz wie Rainer Barzel beim Curling auf die Partner einschießt.

Auch der Skifahrer muß seine Spur nicht immer in denselben Hang legen. Fünf Skiberge mit beachtlichen Höhenmetern (die längste Abfahrt geht immerhin vom Osterfelderkopf [2050 m] über 1300 Meter bis ins Tal) ersparen ihm nicht die Qual der Wahl.