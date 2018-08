Von Rudolf Walter Leonhardt

Ich flog nach London um der Krise willen. Die Hawker-Siddeley Trident der British Airways war knapp zu einem Viertel besetzt. Wie nicht anders zu erwarten war; denn wer fliegt schon freiwillig in eine belagerte Festung.

Der Londoner Flughafen Heathrow, diese Riesen-Karawanserei für Ein- und Auswanderer aller Farben und Rassen, war so ruhig, wie ich ihn schon lange nicht mehr erlebt hatte. Hielt die lähmende Klammer der Krise ihn eingeschnürt? Ich hatte in den Zeitungen gelesen, daß Panzerwagen die Zufahrten bewachen. Sie müssen sich inzwischen sehr gut getarnt haben – oder verschwunden sein. Was übrigens, um das gleich vorab zu erledigen, auch für die Truppen am Buckingham Palace gilt: zu sehen waren nur jene armen Photomodelle, deren Bärenmützen durch Halsbänder unmittelbar unter der Nase festgehalten werden, und der unvermeidliche Bobby, der Touristen geduldig erklärte, wo sich die Königin gerade aufhält und wen Prinz Charles wahrscheinlich doch nicht heiratet.

Kurz: ich fand London ziemlich unverändert. Noch immer mehr Autos auf den Straßen, als dort fahren oder gar parken können. Noch immer die besten Autofahrer der Welt, die Londoner taxi drivers, unentwegt und teilweise erfolgreich damit beschäftigt, in der Stadt durchzukommen. Noch immer steht der größenwahnsinnige Wolkenkratzer im Centre Point, an der Kreuzung von Charing Cross Road und Tottenham Court Road leer, wie nun schon seit neun Jahren; nur am vorigen Wochenende war er zwei Tage lang von manierlichen Protestlern besetzt. Noch immer schimpfen die Leute in den Pubs am meisten auf die Grundstücksspekulanten, die solche Paläste nur um des eigenen Profits willen errichten, die Hausboote von ihren Ankerplätzen und Wohnwagen von ihren Wiesen vertreiben dürfen. –

Auf die Bergarbeiter schimpfte eigentlich niemand. Obwohl sie doch Schuld haben an der neuesten englischen Krise, die nun so ganz neu auch nicht mehr ist.

Auf dem Papier des britischen Wirtschaftsministeriums wurde im Dezember vergangenen Jahres errechnet, daß die Weigerung der Bergleute, Überstunden zu machen, innerhalb von wenigen Wochen zum Zusammenbruch der gesamten Stromversorgung führen müsse. Daraufhin entschloß sich die Regierung dazu, für alle Betriebe, ob Büros oder Fabriken, die Dreitagewoche einzuführen – entweder von Montag bis Mittwoch oder von Donnerstag bis Sonnabend.

Auf dem Papier der Zeitungen stand es allenthalben in Krisen-Lettern: Britische Katastrophe, Bergarbeiter verweigern Überstunden. So erfuhren die Engländer von ihrer Krise. Und die Europäer erfuhren davon mit jenem Schuß Häme, der manchen Kontinental-Journalisten in die Federn rinnt, wenn sie über Englisches berichten.