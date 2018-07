Inhalt Seite 1 — Der ungewöhnliche Lehrer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erhard Eppler

Zuerst muß ich die Redaktion der ZEIT verteidigen. Es war nicht Tücke, was sie auf den Gedanken brachte, den Lebensbericht eines ehemaligen CDU-Ministers von einem amtierenden SPD-Minister rezensieren zu lassen. Und mich selbst: ich habe die Rezension nicht übernommen, damit ich endlich einmal etwas zu tun hätte. Gerhard Storz war mein Lehrer. Und deshalb erwarte niemand etwas anderes als eine sehr subjektive Besprechung –

Gerhard Storz: "Im Lauf der Jahre – Ein Lebensbericht aus der ersten Jahrhunderthälfte"; Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1973; 370 S., 30,– DM.

Längst ehe er mir den Ablativus Absolutes bei- und Gottfried Kellerund Goethe nahebrachte, hatte ich ihn aus scheuen Bubenaugen beobachtet: Er ging nicht, er schritt; er sprach nicht, wie es an der Schule in Schwäbisch Hall üblich war, ein gepflegtes Neuhodhschwäbisch, sondern perfektes Bühnendeutsch, und die Fama, dieser Mann könne notfalls auch im breitesten Schwäbisch erzählen und vor allem schimpfen, erschien mir damals noch ganz und gar unglaublich.

Zu Hause hörte ich einiges über ihn, von den Geschwistern, die bei ihm mit Begeisterung die "Äneis" lasen, vom Vater, der nicht nur, wie bei Storz nachzulesen, als Direktor vom Theatermann glänzende Schüleraufführungen erwartete und die "rühmlichsten Urteile" in seine Personalakte eintrug, sondern auch schließlich seufzend in Kauf nahm, daß dieser außerordentliche Lehrer allzuviele Stunden mit weit überdurchschnittlicher Verspätung begann.

Er war einer der wenigen Lehrer, von dem wir nicht nur ahnten, sondern wußten, daß er die Nazis nicht leiden konnte. Uns gefiel dies, nicht, weil wir Widerstandskämpfer gewesen wären, sondern weil es einmal etwas anderes war, und weil junge Leute Opposition gegenüber der Obrigkeit zu schätzen wissen.

Es ist nicht meine Aufgabe, Storzens Lebensbericht zu ergänzen, sondern zu rezensieren. Trotzdem zwei Episoden: Es war 1942, als im Neubausaal in Schwäbisch Hall ein bekannter Tübinger NS-Professor seine Meinung über Meister Eckehart kundtat. Wir Jungen, die dort hingeschickt worden waren, verstanden glücklicherweise wenig von den markigen Sätzen. Anders Storz: Mitten im Vortrag wurde es ihm zu bunt; er stand auf und schritt hocherhobenen Hauptes zur Tür. So naiv wir in manchem noch waren: daß dazu Mut gehörte, wußten wir.