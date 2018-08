Die Bundesrepublik, lange Zeit ein Musterland der Stabilität, mußte im Jahresdurchschnitt 1973 einen Anstieg der Verbraucherpreise von nahezu sieben Prozent hinnehmen. Zwar schnitt Deutschland im internationalen Vergleich damit noch immer recht günstig ab, doch eine Wende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die beträchtlichen Verteuerungen des Rohöls werden in nahezu allen Industriezweigen zu weiteren Preissteigerungen führen. So erwartet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung einen Preisschub beim privaten Verbrauch zwischen einem und drei Prozent. Dabei ist freilich noch nicht einmal eine Steigerung der Löhne mit ihren Folgen berücksichtigt.

Quelle: Statistisches Bundesamt