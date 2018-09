Endlich sind die wichtigsten Auszüge aus den Gefängnisbriefen Rosa Luxemburgs an Mathilde Jacob zu einem erschwinglichen Preis auch dem deutschen Leser zugänglich:

„Rosa Luxemburg im Gefängnis. Briefe und Dokumente aus den Jahren 1915–1918“; hrsg. von Charlotte Beradt; S. Fischer (Reihe Fischer), Frankfurt 1973; 122 S., 6,– DM. Leider wurden die Briefe (im Unterschied zu der viel zu teuren, japanischen Edition) weder vollzählig noch vollständig abgedruckt. Charlotte Beradt, der wir schon eine wichtige Biographie Paul Levis verdanken, fügt Informationen über die Adressatin bei, die 1942 nach Theresienstadt deportiert und von dort in ein Vernichtungslager gebracht wurde. Zum erstenmal wird der „Gefängniskalender“ Rosa Luxemburgs veröffentlicht, der neben Hinweisen- auf den Gesundheitszustand und auf Besucher wiederholt kurze Textstellen aus Shakespeare, Madame de Sévigné, Martial und Voltaire enthält sowie Naturbeobachtungen – vor allem über Singvögel.

Bedauerlicherweise ist der lateinische Martial-Text entstellt (argentum alque andern sollte sicherlich argentum atque aurum heißen); die von Rosa Luxemburg erwähnten „Freuden der Liebe“ kann ich in dem lateinischen Text aber nicht finden. Das Wertvollste an dem Bändchen sind die Aufzeichnungen Frau Jacobs, darunter ein höchst aufschlußreicher Bericht Paul Levis über die Stimmung in Heer, Marine und Arbeiterschaft kurz vor Ausbruch der Novemberrevolution in Deutschland. Iring Fetscher