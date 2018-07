Inhalt Seite 1 — Langer Marsch zur Einheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach 25 Jahren ist das rote Gegenstück zur EG noch immer ein Torso

Die Überschrift behauptet: „RGW – dynamischste Wirtschaftsregion der Erde.“ Sie steht über einem Leitartikel der DDR-Zeitung „Die Wirtschaft“. Anlaß für diesen Artikel ist ein Jubiläum: Der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) wurde vor 25 Jahren, am 25. Januar 1949, gegründet. Im Westen wird diese Wirtschaftsorganisation des Ostblocks nach der englischen Übersetzung „Committee for mutual economic aid“ meist kurz „Comecon“ genannt. „Daß die Gemeinschaft der RGW-Mitgliedsländer der sich am dynamischsten entwickelnde Wirtschaftsbereich der Welt ist, zeigt die Tatsache, daß die Industrieproduktion der RGW-Mitglieder sich von 1950 bis 1972 verächtlichen kannte, die der entwickelten kapitalistischen Länder sich dagegen nur verdreifachte“, heißt es in dem Artikel. Das ist natürlich kein Wunder, denn de Produktion der Comecon-Länder war 1950 entweder noch außerordentlich unterentwickelt oder durch die Kriegszerstörungen empfindlich beeinträchtigt.

Das überdurchschnittliche Wachstum der RWG-Mitglieder – heute: die Sowjetunion, Polen, die DDR, die Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, die Mongolei und Kuba –ist allerdings nicht mit der segensreichen Wirkung des Comecon zu erklären, oder jedenfalls nur zum kleinen Teil. Denn das Comecon kämpft noch immer mit Anfangsschwierigkeiten, die im Wirtschaftssystem des Ostblocks ihre Ursache haben.

Das oberste Organ des Comecon, das vor allem de „internationale sozialistische Arbeitsteilung“ vorantreiben soll, ist die Ratstagung; ständige Behörde ist das Exekutivkomitee in Moskau. Ferner gibt es 22 ständige Kommissionen – sowie einige Institute und Beratungsgremien.

In diesen Gremien wird die wirtschaftliche Integration des Ostblocks betrieben. Es werden Plan- und Produktionsabstimmungen vorbereitet, Spezialisierungsvereinbarungen getroffen,, hin und wieder auch gemeinsame Investitionsprojekte in Angriff genommen und Handelsverträge ausgearbeitet. Aber Exekutivkomitee und Kommissionen können nur Empfehlungen aussprechen, die einstimmig verabschiedet werden müssen, jedoch nicht befolgt zu werden brauchen.

In den letzten Jahren, schreibt „Die Wirtschaft“, wurden im RWG „mehr als 15 multilaterale Verträge über die Spezialisierung und Kooperation abgeschlossen“. Das ist nicht eben viel. Und die RGW-Bank hat seit ihrer Gründung im Jahre 1964 bis Ende 1972 insgesamt 43,3 Milliarden Rubel umgesetzt: Das ist gerade so viel wie der Handel der Mitgliedsländer untereinander im letzten Jahr.

Die Probleme des Comecon sind vielfältig und werden in der Fachpresse des Ostblocks meist freimütig diskutiert. Dabei gibt es nicht einmal eindeutige Definitionen. Manche Autoren vertreten die Ansicht, Ziel der Wirtschaftsgemeinschaft sei ein einheitliches sozialistisches Weltsystem. Der Generalsekretär des RWG, Faddejew, dagegen meint, die sozialistische Integration sei „nicht darauf gerichtet, eine in sich geschlossene Wirtschaftsgruppierung herauszubilden“.