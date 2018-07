Was soll aus dem Kreisel werden? Diese Frage wird derzeit in Berliner Wirtschaftskreisen diskutiert, nachdem die Bauarbeiten an dem 323-Millionen-Objekt eingestellt wurden. Die Polizei achtet unterdes darauf, daß unbezahlte Handwerker und dreiste Pleitegeier nicht mit der Demontage des Mammutbaus beginnen.

Die Finanzierungslücke beträgt nach Berechnungen des Berliner Finanzsenators Striek derzeit 71 Millionen Mark. Die Architektin und Bauherrin, Sigrid Kressmann-Zschach, bemüht sich intensiv um neue Kommanditisteneinlagen und um Arrangements mit den Gläubigern. Daß sie Erfolg hat, muß bezweifelt werden. Denn nicht einmal die 30 Millionen waren aufzubringen, die der Senat zur Voraussetzung für eine weitere Finanzhilfe gemacht hatte. Und Gelder für Abschreibungsobjekte geben Großverdiener nicht am Jahresanfang, sondern zum Jahresende.

So muß mit Vergleich oder Konkurs gerechnet werden, was die Fertigstellung des Bauwerks um mindestens ein halbes Jahr verzögern würde. Das aber bedeutet, daß auch keine Berlin-Abschreibungen mehr möglich sind, denn die gibt es nur noch für Bauten, die bis Ende 1974 fertiggestellt sind.

Kommt es zur Versteigerung des Kreisels, dann wird sicher das Land Berlin zu den Bietern gehören, aber wohl nicht allein. Denn wenn Kommanditisten und Banken ihre Einlagen ganz oder teilweise verlieren, dann könnten die Käufer des Kreisel auf eine Summe kommen, die eine rentable Vermietung wieder möglich macht.

Im Berliner Senat gibt es zwei Meinungen: Muß die Stadt darauf verzichten, sich in den Kreisel einzukaufen, wenn dabei private Geldgeber auf der Strecke bleiben? Oder soll man die Situation ausnutzen und aus Anstand wenigstens den Baufirmen ihre Rechnungen bezahlen? Da dies noch offen ist, gibt es auch keine konkreten Überlegungen, wer in den Kreisel einziehen soll, wenn der Senat ihn erwirbt.

Das Bezirksamt Steglitz braucht weiterhin Räume. Aber auch das Polizeipräsidium – das einen 80-Millionen-Bau plant – und Teile der Freien Universität stehen zur Debatte. Beide freilich zieren sich, Spötter, die die Universitätsquerelen leid sind, haben einen Kompromiß zur Hand: in die Hochhausetagen immer abwechselnd ein Stockwerk Polizei und eines für die Universität. jn