Hartmut Lange, der starke Sätze liebt und schwache Stücke schreibt, hatte damals, zum „Prinz von Homburg“, ein großes Wort gewagt: „Ich sah nie solch einen unpolitischen, rührseligen Abend wie in der Schaubühne.“ Heute endlich weiß man in Westberlin, wie sich Hartmut Lange politisches Theater vorstellt. „Die Ermordung des Aias oder Ein Diskurs über das Holzhacken“ hatte am letzten Donnerstag Premiere. Ich sah selten solch einen unpolitischen, redseligen Abend wie im Schiller-Theater.

Wieder einmal war Hartmut Lange rechtzeitig vor der Premiere ins Exil gegangen – hatte sich lauthals von der Uraufführung distanziert und sich so um den verdienten Dichterlohn, um das Erlebnis, ausgebuht zu werden, gebracht. Bisher hatte sich Lange damit begnügt, die Erst-Regisseure seiner Stücke mit Worten zu schmähen; diesmal schritt er zur Tat, ging vors Gericht und beantragte eine Einstweilige Verfügung gegen Hans Lietzaus Inszenierung. Der Antrag: fiel durch – die Premiere fand statt – die Premiere fiel durch. Am Montag, bei einem neuen Gerichtstermin, zog Hartmut Lange seine Klage gegen das Theater kleinlaut zurück.

Protestiert hatte der Dichter gegen eine Aufführung, der es nicht gelungen war (und nicht gelingen konnte), ein totgeborenes Stück zum Leben zu erwecken. Hartmut Lange wirft Revolutionären gern vor, daß sie ihren Beruf verfehlen, weil sie redend die Revolution versäumen, Moral schon für Politik halten. Im „Aias“ verfehlt der Dramatiker Lange seinen Beruf, weil er redend das Drama versäumt, Rhetorik schon für Theater hält.

Das Stück ist ein monströses Selbstgespräch in Kostüm und Maske. Diskutiert wird Langes ewiges Thema und Trauma: daß man sich bei der Veränderung der Welt schmutzig machen muß, daß es die moralisch reine Revolution nicht geben kann; daß Wahrheit, die blind ist für die politische Wirklichkeit, Lüge und Selbstbetrug ist; daß umgekehrt aus Lügen, werden sie mit politischer Gewalt durchgesetzt, historische Wirklichkeitwird. „Die Ermordung des Aias“ ist also nur an seiner Oberfläche ein Stück über Troja – es ist ein Stück über Trotzki, antikisch kostümiert.

In „Trotzki in Coyoacan“, das den Oktoberrevolutionär in seinem mexikanischen Exil vorführte, ihn als weltfremden Moralprediger und Karnickelzüchter verhöhnte, hat Lange seinem Thema ein leidlich lebendiges Theaterstück abgezwungen. Im „Aias“ aber fand Lange für seine Thesen über Lüge und Wahrheit weder Figuren noch Situationen, nur Sätze. Wohl gibt es das Fragment einer Fabel: Odysseus-Stalin will Troja mit List und Lüge erobern, deshalb läßt er seine Griechen Holz hacken; Aias-Trotzki ist für die konventionelle, offene, ehrliche Art des Kämpfens, scheitert, kapituliert, geht ins Exil. Tapfer predigt er die Wahrheit, feige versäumt er die Revolution. Doch diese Fabel hat Lange mit Sätzen zugeschüttet – Sätzen, die in hundert Denkkurven, mit tausend dialektischen Scherzen eine relativ durchschaubare Sache bis zur Undurchschaubarkeit verwirren. Mit Sätzen wie diesen hier: „Die Tugend brauchts, die selbstlos bis zum Tod ist / Und nebenbei: Wozu taugt sonst die Tugend / Die selbstlos bis zum Tod ist, als zum Tod selbst? / Selbstlos ist nichts, das Nichts war hier die Tugend. / Nun, Palamedes, zeig uns deine Tugend / Und zeig sie so: Ich hätt gern eine Lüge / Die Lüge brauchts, sie paßt auf deine Tugend / Die Nichts ist, Palamedes zeigt was Nichts ist / So: Seine Tugend ist jetzt diese Lüge!“

Daß dieses Stück nicht etwa einen Philosophenkongreß vor Troja parodiert, sondern Metapher sein will für die blutige Geschichte der KPdSU: das ist Langes labyrinthischen Denkversuchen nur mit Mühe zu entnehmen, da braucht man schon die Hilfe des Programmhefts, wo sich ein Hartmut-Lange-Dechiffrier-Syndikat wort- und gedankenreich des Textes annimmt – und mit jeder nur erdenklichen dialektischen List das Dilemma des Stücks zu seinem Thema erklärt. „Polit-Helden treiben einen tragikomischen Denk-Sport“ interpretiert man schlau und meint, dann würde niemand merken, wer hier der tragikomische Sportler ist: Hartmut Lange selbst.

Der Dichter muß gespürt haben, daß sein Stück in hehren Worten und leeren Begriffen vertrocknet ist. Also hat er zum klassischen Personal ein paar Figuren aus dem volkstümlichen Theater hinzuerfunden, Holzhacker, richtige Arbeiter also, Figuren, die vor Lebendigkeit geradezu dampfen. Für einen Kasten Bier verkaufen sie ihren Charakter: So ist das Volk! Und so redet das Volk: „Mensch hör doch auf!“ Oder so: „Herr Menelaos, es geht alles bestens.“ Man sieht: entweder spricht Langes Sprache von ganz oben herab zum Publikum, von der Höhe eines hegelianischen Bewußtseins, oder sie klopft ihm kumpelhaft auf die Schulter. Bedrückend ist beides.