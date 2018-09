Frankreich nimmt dem Export zuliebe Abschied vom festen Wechselkurs

Von Klaus-Peter Schmid

Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Valery Giscard d’Estaing inszenierte das jüngste Drama um den Franc in einer Art, daß es seinen Landsleuten fast den Atem verschlug:

Am Samstag vormittag verkündeten die Nachrichten Sprecher mit bedeutungsvoller Stimme, alle Minister seien völlig unerwartet in den Elysee-Palast gerufen worden. Dann war Stunde um Stunde zu hören, für den Abend seien wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen zu erwarten. Die Spannung stieg, als Radio und Fernsehen verkündeten, Giscard habe sich plötzlich entschlossen, an den Rhein zu fliegen. Unklar blieb, was er wohl mit seinem Bonner Kollegen Helmut Schmidt und dem Kanzler zu bereden hatte. Sicher war nur, daß Frankreichs Wirtschaftsminister noch am Vormittag feierlich versichert hatte: „Eine Abwertung des Franc steht nicht zur Debatte.“

Als am Abend dann die ganze Nation vor dem Fernsehschirm auf die Auflösung des Rätsels wartete, präsentierte Giscard seinem verblüfften Publikum eine wahre Sensation: Die Bank von Frankreich ist „sechs Monate lang von ihrer Pflicht entbunden, auf dem Devisenmarkt zu intervenieren“. Künftig hat der Franc keinen festen Wechselkurs mehr, sondern er floatet.

Floaten galt den Pariser Währungshütern bis zu diesem Tage als eine verdammungswürdige Irrlehre. Kategorisch hatte Staatspräsident Georges Pompidou auf einer Pressekonferenz im November 1971 erklärt: „Es gibt kein vollwertiges internationales Währungssystem ohne feste Paritäten.“ Etwa zur gleichen Zeit versicherte Giscard d’Estaing: „Unser Festhalten an festen Wechselkursen wird uns weiter veranlassen, unsere Partner, deren Währungen floaten, um die Rückkehr zu festen Wechselkursen in kürzester Zeit zu bitten.“

Gute Übergangslösung