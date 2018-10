Was in letzter Zeit aus den Hochschulen in die Öffentlichkeit dringt, sind überwiegend Krawallmeldungen. Vor lauter Schadensstatistiken wird über die Motive der Aktivisten kaum noch etwas bekannt. Für das öffentliche Bewußtsein verkürzt sich alles auf pure Betriebsstörungen, die hartes Eingreifen der Ordnungshüter nahelegen.

Dabei bieten auch heute noch zum Beispiel die Bedingungen, unter denen der einzelne studieren muß, hinreichend Anlaß zur berechtigten Kritik. Studentische Aufsässigkeit ist nicht immer einfach nur auf Bosheit zurückzuführen (oder gar auf kommunistische Unterwanderung).

So hat das Deutsche Studentenwerk im vergangenen Jahr ausgerechnet, daß sich die effektiven Studienkosten damals pro Monat auf 660 Mark beliefen. Der Höchstsatz aber, der nach dem Bundesausbildungsförderungs-Gesetz (BAFöG) derzeit gezahlt wird, beträgt lediglich 420 Mark; er ist seit 1971 nicht erhöht worden. Diese Stagnation wird keinem Rentner, schon gar nicht einem Arbeitnehmer zugemutet. Mit Forderungen, die direkt auf eine Verbesserung der materiellen Lage der über eine halbe Million Studierenden zielen, kann man auch heute noch Zehntausende mobilisieren. So geschehen letzten Donnerstag auf dem Bonner Marktplatz. Nach Polizeiauskunft nahmen an dem vom Verband Deutscher Studentenschaften (VDS) organisierten Sternmarsch nicht weniger als 40 000 Studenten teil – eine Zahl, die sich selbst die Veranstalter nicht erträumt hatten. Einziges Thema der Kundgebung war die Verbesserung der geltenden BAFöG-Sätze.

Nur zu gern dementiert das Bundesbildungsministerium den Eindruck, sich der „Straße“ gebeugt zu haben. Soviel stand schon vor dem Sternmarsch fest: Die staatliche Förderung wird spätestens zum 1. Oktober auf bis zu 500 Mark erhöht. Und der Freibetrag, der bei der Berechnung des Elterneinkommens berücksichtigt wird, von 860 auf 960 Mark. Aber weder entspricht das den tatsächlichen Studienkosten, noch ist eine Dynamisierung der Sätze vorgesehen.

Beides aber will der VDS. Die staatliche Ausbildungsförderung soll nicht nur, wie es jetzt der Fall ist, in regelmäßigen Abständen überprüft, sondern wie bei den Renten der allgemeinen Einkommensentwicklung angepaßt werden. Der Höchstsatz solle rückwirkend zum 1. Oktober 1973 auf 500 Mark angehoben werden, zusätzlich im Laufe dieses Jahres weiter auf 600 Mark.

Trotz der beschlossenen Verbesserungen bleibt die Geldklemme, die der Preisanstieg vielen Studenten bescherte und die nach wie vor jene besonders trifft, die aus den sozial schwächeren Schichten stammen. In Anbetracht der noch sehr viel niedrigeren Sozialhilfesätze und Kleinstrenten weigern sich die Haushaltspolitiker, den Studenten mehr zu geben. So werden die sozial Schwächsten gegen die vorläufig Finanzschwachen ausgespielt, wird das Studium weiterhin als Durchgangsstadium zum privilegierten Akademikerstatus angesehen. Das ist es einerseits tatlich; andererseits aber wird ja nicht nur studiert, damit einige später ihre privaten Vorteile davon haben – insofern ist ein Kakül, das sich auf ihre Opferbereitschaft stützt, nicht ganz gerechtfertigt.

So wird nicht ohne Grund im Dohnanyi-Ministerium mit dem Kompromißgedanken gespielt, die Studienbeihilfen wie im „Wohlfahrtsstaat“ Schweden und wie in der Bundesrepublik zu guten alten Honnef-Zeiten wieder teilweise als Darlehen zu zahlen und damit für die Studenten nebenbei auch noch einen materiellen Anreiz zu schaffen, die Hochschulen nicht länger zu bevölkern als unbedingt nötig. Peter Marchal