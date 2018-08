Inhalt Seite 1 — „Die Wörtlichkeit eines Autors“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ruth Herrmann

Hamburg

Der Strafprozeß fand nur deshalb im Schwurgerichtssaal des Justizgebäudes am Sievekingplatz statt, weil das vorgegesehene Zimmer 192 sich für die Menge der Zuschauer und Journalisten als viel zu klein erwies. Es ging nicht um ein Kapitalverbrechen – die Anklage lautete auf Beleidigung –, aber das Wort „Mord“ fiel im Verlaufe der reichlich fünfstündigen Verhandlung weit häufiger als in einem Mordprozeß. Um dieses Wort, genauer: um das zusammengesetzte Wort „Vorbeugemord“ ging es nämlich. So hatte der in London lebende deutsche Schriftsteller und Publizist Erich Fried in einem vom Spiegel veröffentlichten Leserbrief den tödlichen Schuß des Berliner Kriminal-Hauptmeisters Hans-Joachim Schultz auf den Studenten Georg von Rauch am 4. Dezember 1971 genannt. Darin sah Berlins Polizeipräsident Hübner eine Beleidigung seiner Beamten und stellte Strafantrag. Die Hamburger Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen Fried und gegen die damals für Leserbriefe im Spiegel verantwortliche Redakteurin Heike von der Osten.

Georg von Rauch wurde durch einen Kopfschuß getötet, nachdem er während der auf vollen Touren laufenden Fahndung nach Baader-Meinhof-Leuten, zusammen mit anderen, von Schultz gestellt worden war. Er hatte keinen Widerstand geleistet, war, wie sich herausstellte, unbewaffnet und gehörte nicht, wie angenommen, zum „harten Kern“ der Gruppe.

Der Prozeß gegen Fried und Frau von der Osten war also ein Politikum, bei dem natürlich nur vordergründig Sprachliches verhandelt wurde, die Frage nämlich, was das Wort „Vorbeugemord“ meint.

Als Sachverständigen für „die deutschsprachige Auslegung“ des Wortes hatte Frieds Verteidiger den Schriftsteller Heinrich Böll geladen – weniden den Nobelpreisträger als den Mann, der im Spiegel (10. Januar 1972) vor der „durch einen Teil der Presse hysterisch aufgeheizten Menschen-Teil und Menschenjagdatmosphäre“ bei der Verfolgung von Ulrike Meinhof und anderen gewarnt hatte.

Vor dem Einzelrichter verlas Böll sein vier Schreibmaschinenseiten langes Gutachten. Das Wort Vorbeugemord sei, sagte er, eine Wortbildung neueren Datums und Fried nicht sein Erfinder.