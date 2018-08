ZDF, Sonntag, 27. Januar: „Hits der Klassik“, präsentiert von Günther Schramm

Immer nur als Assistent Graben den Anordnungen des großen Kommissars Keller folgend, scheinbar Verdächtige ausfragen zu müssen, ist mit der Zeit gewiß eintönig, langweilig; immer nur im Schatten des so mühelos prominenten Erik Ode stehen zu sollen, geht auf die Dauer an die Nerven: Günther Schramm suchte Auswege und fand Betätigungen, die auch ihn ins volle Licht und allein in die Führungskamera brachten. Als Nachfolger des unglückseligen „Alles oder Nichte-Quizmasters Andreas Grasmüller fiel ihm dabei der Erfolg sogar ziemlich leicht zu.

Nun strebt er auch noch zu den höheren Werten der abendländischen Kultur, Oper und Konzert statt der Zirzensik abgefragten enzyklopädischen Wissens „Hits der Klassik“ – daß die „Klassik“ sich dann ausgerechnet als Romantik entpuppte, war mehr als ein zufälliger Schönheitsfehler. Die „Hits“: Ouvertüre und Briefduett aus Nicolais „Lustigen Weibern“, Ouvertüre aus Adams „Si j’étais roi“, eine Arie aus Flotows „Martha“, eine andere aus Lortzings „Zar und Zimmermann“ (die knapp sieben Stunden zuvor im gleichen Kanal schon einmal, präsentiert von Quizmaster Guido Baumann, auf dem Programm stand), Chöre aus dem „Freischütz“ und dem „Fliegenden Holländer“ – „Hits der Klassik“ repräsentierte auf den Punkt genau, was allenfalls man beim Zweiten Deutschen Fernsehen dem Publikum an Musik zeigen zu müssen glaubt.

Aber nicht einmal so sehr das minimalistische Repertoire, nicht die beschämend provinzielle Qualität der künstlerischen Interpretationen, nicht die absurde, jeder musikalischen Idee fremde Kameraregie (Tilo Philipp), die völlig unmotiviert Landschaftsbilder der Romantik als Zwischenschnitte einblendend – das eigentlich Gelungene des Abends lieferte die erläuternde Conference: Was ist „Klassik“? – „Die Musik, bei der man auch heute noch mit einem Frack nicht unpassend angezogen ist“; was „Romantik“? – „Wenn der Rhythmus aufhört, denn Mozart hatte noch so etwas wie einen Beat“. Die Opera Comique ist eine Institution, „die komisch sein kann, aber nicht sein muß“, und den „Matrosen der christlichen Seefahrt geht es, was die Lohnverhältnisse betrifft“, ähnlich denen auf dem Holländer-Schiff: „Sie können nicht leben und nicht sterben.“ Günther Schramm wird doch nicht etwa auch ein abgemusterter Fahrensmann sein.

Heinz Josef Herbort

P. S. Das Konto des „Deutschen Aussätzigen-Hilfswerks“, zu dessen Gunsten das Konzert in der Duisburger Mercatorhalle veranstaltet wurde: Postscheckamt Nürnberg 5024.