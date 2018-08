Inhalt Seite 1 — Urlaub mal ganz anders Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Marchal

Zur Zeit liegt im Bonner Arbeitsministerium das Thema Bildungsurlaub „auf Eis.“ Um so mehr aber tut sich auf diesem Gebiet bei den Bundesländern und in der Wirtschaft. Auf eine bundesweite gesetzliche Regelung zu warten hat darum für Interessierte keinen Sinn. Wichtiger ist es zu wissen, wo zu welchen Bedingungen Bildungsurlaub möglich ist.

Bisher allerdings sprechen nur Politiker von „Bildungsurlaub“. In der Wirtschaft ist statt dessen von „Freistellung“ die Rede. In beiden Fällen aber wird das normale Gehalt weitergezahlt und ist die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen kostenlos. Verschieden sind jedoch die damit verbundenen Zielsetzungen. Während die geltenden oder vorbereiteten Ländergesetze keine enge Begrenzung auf rein berufliche Fortbildung vorsehen und auch die allgemeine oder gar staatsbürgerliche Bildung mit einbeziehen, bieten private Unternehmen ihren Betriebsangehörigen überwiegend rein berufsbezogene Fortbildungsmöglichkeiten an.

Die nebenstehende Tabelle zeigt, wo es einen gesetzlichen Bildungsurlaub schon gibt. Die CDUregierten Länder wollen entweder eine bundeseinheitliche Regelung abwarten oder zögern wegen der zu erwartenden Kosten. Zwar bedeutet gesetzlicher Bildungsurlaub, daß ein gesetzlicher Anspruch (meistens alle zwei Jahre und zehn Arbeitstage) geschaffen wird. Aber alle derartigen Pläne sehen eine schrittweise Verwirklichung dieses Anspruchs vor. So ist es auch zu verstehen, daß teilweise Altersgrenzen gesetzt werden, die dann später nach oben erweitert werden sollen.

Damit das Wort „Bildungsurlaub“ nicht allzu wörtlich genommen wird, also nicht mit dem üblichen Erholungsurlaub verwechselt werden kann, müssen die Bildungsveranstaltungen, die der „Bildungsurlauber“ besuchen möchte, staatlich anerkannt sein; meistens durch die Kultus- oder Arbeitsbehörde. Als Träger kommen alle anerkannten Bildungseinrichtungen in Frage: angefangen bei der Volkshochschule bis hin zu Bildungsstätten der Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeber. Ein Vorbild für dieses Anerkennungsverfahren gibt es bereits im Arbeitsförderungsgesetz, nach dem jede Fortbildungsveranstaltung überprüft wird, bevor das Arbeitsamt die Lehrgangskosten übernimmt.

Die neuen Bestimmungen gelten nicht unterschiedslos für alle Arbeitnehmer. Betriebsräte etwa besitzen bereits das Recht auf Bildungsurlaub nach Paragraph 37, Absatz 7 des neuen Betriebsverfassungsgesetzes (mindestens drei Wochen jährlich).Vom erst einige Tage alten Hamburger Bildungsurlaubsgesetz sind Lehrer, Hochschullehrer und Sozialpädagogen ausgenommen; sie müssen sich in der unterrichtsfreien Zeit fortbilden. Ebenfalls nicht profitieren können davon die Angehörigen der freien Berufe, zum Beispiel Ärzte, Steuerberater und Apotheker. Es ist möglich, daß der Kreis der Anspruchsberechtigten auch in anderen Bundesländern eingeschränkt werden wird.

Einen tariflichen Bildungsurlaub gibt es bereits seit längerem für etwa 220 000 Beschäftigte in 23 Wirtschaftszweigen, beispielsweise für Arbeitnehmer der Miederindustrie oder Forstwirtschaft (Lehrgänge zur beruflichen und politischen Bildung). Ebenfalls durch Vereinbarungen der Tarifpartner sind auch Angestellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes in den Genuß eines Privilegs gekommen, das die „Verordnung über Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst“ vom 18. August 1965 zunächst nur Beamten verlieh: ein Bildungsurlaub von sechs Arbeitstagen jährlich für staatsbürgerliche und politische Bildung.