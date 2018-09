Inhalt Seite 1 — Wie stimmt die Linke? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Werden die Mitglieder der CDU-Sozialausschüsse dem Paritätsmodell zustimmen?

Vogt: Eine verbindliche Antwort auf diese Frage kann erst am Ende der parlamentarischen Beratung gegeben werden. Wir haben aber eine Reihe erheblicher sachlicher Bedenken gegen den Kompromiß der von SPD und FDP ausgehandelt worden ist.

Welches sind Ihre Bedenken?

Vogt: Unsere Hauptkritik liegt darin, daß nach unserer Ansicht dieser Vorschlag keine volle Parität bringt. Er beinhaltet, eine Scheinparität.

Aber der Aufsichtsrat ist doch paritätisch besetzt. Und das ist doch stets eine Ihrer Forderungen gewesen, wieso...

Vogt: ...auch der CDU-Vorschlag, der in Hamburg verabschiedet worden ist, geht von der numerischen Parität aus, dennoch beinhaltet er eine Scheinparität, da die Hauptversammlung das letzte Wort in der Pattsituation hat, und genau das ist unser Einwand gegen den Entwurf der Koalitionsfraktionen. Auch er verwirklicht nicht die volle Parität. Denn nach den Erklärungen der Minister Maihofer und Arendt hat in der Pattsituation das letzte verbindliche Wort die Hauptversammlung.