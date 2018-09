ARD, Sonntag, 3. Februar: „Nora Helmer“, ein Film von Rainer Werner Fassbinder

Zugegeben, es gibt Dramen, die spannender als Ibsens Schauspiel „Ein Puppenheim“ sind. Aber so langweilig wie die „Nora Helmer“ von Rainer Werner Fassbinder ist das norwegische Lehrstück über die Frauenemanzipation nun wiederum nicht. Schließlich treten da ja Menschen auf (und nicht nur Sprechautomaten), schließlich gibt’s im „Puppenheim“ eine handfeste Psychologie (das als Puppe, Eichhörnchen, Zeisig, Lerche etikettierte Mädchen sucht die Schwelle zu überschreiten, hinter der sie zur Frau werden kann), schließlich versteht sich Ibsen auf das Wechselspiel zwischen Haupt- und Nebensträngen der Handlung... auf jene dramatischen Kniffe und Tricks, Motivationen und Ableitungen, bei denen sich der Regisseur gar nicht erst aufhielt.

Was scherte Fassbinder das Netz geheimer Entsprechungen, dem dieses Stück seine Ambivalenz und Vieldeutigkeit dankt? Rank als Kontrastfigur Torvald Helmers! Das Happy-End zwischen Frau Linde und Krogstadt als Utopie, die mit der Realität korrespondiert: Die Möglichkeit mit der Wirklichkeit des Debakels im Hause Helmer. „Das Wundervolle“, von dem Nora träumt, in bescheidener Ausführung.

Von alledem war in Fassbinders Inszenierung nicht die Rede, und zwar wortwörtlich nicht: Das Gespräch Krogstadt – Frau Linde wurde gestrichen; der letzte Akt war kein Akt, sondern bestenfalls eine Skizze dazu. Fast schien es, als sei der Regisseur der Monotonie seiner Spielführung überdrüssig geworden – nur rasch jetzt ein Ende gemacht!

Und in der Tat: 105 Minuten kunstgewerbliche Darbietung, mit Spiegelgesprächen und Scheibendialogen, mit Sätzen, die alle gleich bedeutsam und tiefsinnig gesprochen wurden, mit sinnlosen Gags (Nora und Krogstadt küssen einander; ich fürchtete schon, Rank und Helmer würden ähnliches tun, aber die Szene wurde dann ja gestrichen), mit absurden Betonungen irgendwelcher Sätze, die, nur noch auf sich selbst verweisend, ein Gewicht gewannen, das ihnen vom Text her überhaupt nicht zukam nein, das war wirklich des Schlechten zuviel!

Diese gegen den Strich gebürstete Nora, eine Kunstfigur aus Fassbinders Kuriositätenkabinett, hätte gut daran getan, ihre Partie nach einer Viertelstunde abzubrechen. Zu diesem Zeitpunkt wußte auch der letzte, daß Fassbinder bis zum bitteren Ende nach dem Gesetz fortfahren würde, nach dem er an diesem Abend angetreten war: Monotonie für Tiefsinn auszugeben und so zu tun, als habe die Verwandlung des leichtfertigen Mädchens (mit ihren Jubelschreien, dem Wirbelwind und dem Klatschen) in eine muffige Erwachsene eine Spur von Methode. Hätte sie es gehabt, wäre es zum Beispiel wirklich von Bedeutung gewesen, daß die Kinder nicht auftraten (und dies, obwohl gerade Helmers Satz mit besonderem Nachdruck betont wurde, daß es das Entsetzlichste sei, vor den Kindern – Kinder: gesperrt gedruckt! – eine Maske tragen zu müssen), hätte Nora tatsächlich die Spielerin sein sollen, die Krogstadt küßt, Rank verletzt und es ergötzlich findet, daß ihr Mann als Bankdirektor so großen Einfluß auf so viele Menschen hat, dann hätte Fassbinder, statt Ibsen zu folgen, ein andres Stück schreiben müssen – mit einer Nora, die bei Helmer bleibt, weil sie die Vorteile einer ehelichen Interessengemeinschaft zu schätzen gelernt hat.

Wenn der Zeisig, die Lerche, das Eichhörnchen, die kleine Schwindlerin, das Leckermäulchen und das Wunderbare fällt – wenn Nora von Anfang an eine Erwachsene ist, skeptisch und kühl, dann wird der Erkenntnisprozeß einer Naiven gegenstandslos. Dann sind die Illusionen, am Ende des Stückes, absurd: der Glaube an das Gute in der Brust des Herrn Bankdirektors! Dann muß mit anderen Worten als bei Ibsen reiner Tisch gemacht werden. Dann spricht man nicht von Puppen, sondern – nüchtern wie zu Beginn – vom Geld. Fassbinder, fürchte ich, hat sich’s zu leichtgemacht. Momos