Nachdem der französische Finanzminister Valery Giscard d’Estaing im großen Salon des Louvre sein Frühstück mit Journalisten geteilt hatte, servierte er ihnen auch noch eine interessante Neuigkeit: In Kürze wird Frankreich eine Auslandsanleihe auflegen, um sich 1,5 Milliarden Dollar zu verschaffen. Diese Devisen sollen vor allem dazu benutzt werden, das wegen der hohen Ölpreise befürchtete Zahlungsbilanzdefizit zu verringern. Giscard möchte einen Teil der Dollars unmittelbar an die Bank von Frankreich weitergeben, um ihre Devisenreserven zu erhöhen. Der Rest des Dollarsegens wird großen staatlichen und privaten Unternehmen zugute kommen, die damit ihre Importe bezahlen sollen. Um die Geldmenge im Inland nicht aufzublähen, werden fast acht Milliarden Franc (also der Gegenwert der Dollaranleihe) eingefroren.

Damit hat Frankreichs Währungspolitik dem Dollar ungewollt zu neuem Glanz verholfen. Vor noch nicht langer Zeit versuchte Paris, jeden ins Land geratenen Dollar so schnell wie möglich loszuwerden. Jetzt wird Giscard sogar Zinsen zahlen müssen, um das auf 18 Milliarden Franc geschätzte Handelsbilanzdefizit für 1974 mit Hilfe des Dollars teilweise auszugleichen.

An einem so dicken Brocken wie der Pariser Anleihe hat der internationale Markt schwer zu schlucken. So ist es nicht verwunderlich, daß zum Konsortium, das die Papiere im Ausland verkauft, wahrscheinlich auch arabische Banken gehören werden. Noch auf anderem Wege sollen die Araber übrigens Zahlungsbilanzhilfe leisten. Außenminister Jobert bat angeblich auf seiner jüngsten Reise nach Saudi-Arabien König Feisal, die künftigen Erdölschulden auf französischen Bankkonten stehenzulassen. Smi