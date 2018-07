Inhalt Seite 1 — Ein Land lebt auf Kredit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über Auslandsanleihen versucht Italien sein Zahlungsbilanzdefizit auszugleichen

Sie müssen wegen des Risikos etwas mehr Zinsen zahlen, aber sie bekommen noch genügend Kredit am Euro-Dollar-Markt: Italiens Staatsholdings legen eine internationale Anleihe nach der anderen auf, um das Defizit der italienischen Zahlungsbilanz auszugleichen. Sie fürchten allerdings, daß es in London bald kein Geld mehr gibt, wenn Frankreich es Italien nachmacht (siehe Seite 32: Dollar-Pump). Immerhin gelang es den römischen Holdings, im letzten Jahr mittelfristig 4,4 Milliarden Dollar zu beschaffen. Einschließlich der Finanzierungshilfen von internationalen Instituten und anderen Konsortien sollen 1973 nicht weniger als zehn Milliarden Dollar den Weg nach Italien gefunden haben. Das Defizit der Handelsbilanz wird bei zwölf Milliarden Mark liegen.

Im neuen Jahr lieh sich Italien bereits wieder 600 Millionen Dollar, genug, um im Januar über die Runden zu kommen. Schon bemüht sich indes nach Insider-Informationen das staatliche Industrie-Kreditinstitut Mediobanca um anderthalb Milliarden Dollar. Das ist der höchste Betrag, den eine italienische Holding jemals aufgenommen hat. Für den Fall, daß die Londoner Quellen versiegen, hat man in Rom bereits neue Pläne: Die Araber sollen aus ihren riesigen Devisenschätzen wenigstens so viel ausleihen, daß Italien ein Mindestmaß an Rohöl importieren kann.

Letzter Pfeil im Köcher der römischen Notenbank sind ihre beträchtlichen Goldreserven. Heute werden sie bei 35 Dollar je Unze noch mit 1800 Milliarden Lire (6,6 Milliarden Mark) bewertet. Bei einer Erhöhung des Reserve-Goldpreises auf den derzeitigen Marktpreis könnte Italien allerdings für gut 30 Milliarden Mark Gold verkaufen. Das reichte aus, um ein Jahr lang selbst hohe Devisenabflüsse auszugleichen. Aber auch das Defizit der Handelsbilanz wird für 1974 auf mindestens 5000 bis 6000 Milliarden Lire (20 bis 24 Milliarden Mark) geschätzt.

Verständlich ist, daß Roms Währungsbehörden jede Möglichkeit zur Einsparung von Devisen nutzen. Mit Sorge sehen sie allerdings, daß diese Möglichkeiten immer mehr zusammenschrumpfen, wenn man nicht strikte Einfuhrverbote und den Weg in die Autarkie ins Auge faßt. Unvorhergesehen ist vor allem ein Phänomen: Je schneller Italien abwertete, desto tiefer sanken die Exporte. In der Bundesrepublik stiegen indes die Exporte trotz mehrerer Aufwertungen. Finanzpraktiker erwägen deshalb eine künstliche Aufwertung der Lira, um die Exporte zu erhöhen.

Mit der Wechselkursfreigabe für den französischen Franc sank jedoch diese Hoffnung dahin. Italiens Notenbank zog es vor, mit der Lira dem schwachen Franc nach unten zu folgen. Brenzlig wird die Sache allerdings für die Lira, wenn der Franc noch um weitere fünf bis zehn Prozent abrutschen sollte, wie es manche Experten erwarten. Italien müßte dann als rohstoffarmes Land seine in der Regel auf Dollar-Basis abgewickelten Rohstoffimporte noch teurer bezahlen.

Auch die Hoffnung, daß der Tourismus mehr Devisen einbringt, wird sich nicht so leicht erfüllen. Zwar rechnet man im Heiligen Jahr 1974 mit 6,5 Millionen Rom-Pilgern. Doch da im vergangenen Jahr die Einnahmen aus dem Tourismus (bis September) bereits um acht Prozent zurückgegangen sind, ist der Optimismus gedämpft. Mangelerscheinungen, wie die in Italien bereits seit dem vergangenen Sommer immer wieder auftauchende Benzinknappheit, periodische Engpässe bei wichtigen Nahrungsmitteln, die häufige Lähmung der öffentlichen Verkehrsmittel durch Streiks und die starken Preiserhöhungen schrecken ausländische Touristen trotz günstiger Wechselkurse ab. Überdies: viele Gastarbeiter tauschen ihr in anderen EG-Ländern verdientes Geld nicht zum offiziellen Wechselkurs, die harten Devisenkontrollen begünstigen vielmehr den schwarzen Markt.