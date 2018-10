Begründete Aussicht auf einen baldigen erfolgreichen Abschluß der deutsch-polnischen Verhandlungen – über Kredit-, Umsiedlungs- und Rentenfragen – besteht nach der jüngsten Gesprächsrunde in Bonn. Das liegt vor allem an einer nüchterneren polnischen Einschätzung der deutschen Kreditmöglichkeiten. Auch hat der stellvertretende polnische Außenminister Szyrek bei seinem Besuch in der vergangenen Woche in Bonn das Junktim zwischen Umsiedlung und Finanzhilfe aufgelöst.

Bundesfinanzminister Schmidt meinte gleichwohl, daß es einen Zusammenhang zwischen beiden Sachkomplexen gebe. Durch die Ausreise so vieler Volksdeutscher – 1974 sollen es 50 000 sein – werde in manchen Betrieben und manchen Ortschaften eine große Lücke gerissen. „Infolgedessen ist es nur vernünftig, wenn hier durch Investitionen ein Ausgleich geschaffen wird“, sagte er. Doch bleibt die Bundesregierung nach Schmidts Worten dabei, Polen nur eine Milliarde Kredit zu geben. Gewünscht waren drei Milliarden.

Eines der Kernprobleme der Umsiedlungsfrage soll Ende dieser Woche von einer Fachkommission beider Länder in Warschau diskutiert werden: Viele polnische Staatsbürger haben aus der Vorkriegs- und Kriegszeit Ansprüche an die deutsche Sozialversicherung. Beide Regierungen gehen von der Annahme aus, daß eine große Zahl von ihnen keinen Antrag auf Umsiedlung stellen würde, wenn ihre Rentenangelegenheiten befriedigend geregelt werden könnten.

Unmittelbar bevor Szyrek am Rhein konferierte, gab es eine Massenflucht seiner Landsleute von einem Kreuzfahrtschiff in Hamburg. Als der Luxusliner Stefan Batory am Montag voriger Woche von der Überseebrücke ablegte, fehlten 64 der 401 Passagiere. Erst drei Tage später wurde das Ereignis bekannt. Die Flüchtlinge – unter ihnen nur wenige Deutschstämmige – hatten zum Teil jahrelang für dieses Unternehmen gespart. Als Motiv, Polen zu verlassen, gaben die meisten Unzufriedenheit mit den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen an. Einer sagte: „Man lebt in ständiger Angst, wegen negativer Äußerungen verhaftet zu werden.“