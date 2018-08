Die Skizzenbücher von Goya, die jetzt im Propyläen Verlag herausgekommen sind, zählen zu den wichtigsten und schönsten Kunstpublikationen der letzten Jahre. Damit ist ein Unternehmen zu seinem zum mindesten vorläufigen Abschluß gekommen, das spanische, deutsche, italienische, neuerdings auch amerikanische Kunsthistoriker seit ungefähr hundert Jahren beschäftigt hat: der Versuch, aus den über die Museen und Sammlungen der ganzen Welt verstreuten Einzelblättern die ursprünglichen Skizzenbücher zu rekonstruieren. Jetzt, schreibt Pierre Gassier, der mit dieser Publikation das Ergebnis seiner eigenen dreißigjährigen Arbeit vorlegt, haben wir endlich die Möglichkeit, "die Blätter in der vom Künstler selbst festgelegten Abfolge zu betrachten". Man weiß, daß sich im Nachlaß von Goya einige komplette Skizzenbücher befunden haben, die von den Erben, weil sie Geld brauchten, auseinandergerissen wurden. Das Buch von Gassier enthält 481 Zeichnungen, die sich auf acht "Alben" verteilen. Das früheste, das sogenannte Sanlücar-Album, ist 1796 entstanden, die letzten beiden "Bordeaux" – Alben stammen aus den Jahren 1824 bis 1828, – 1796: Die Skizzenbücher setzen spät ein, Goya ist ein Mann von fünfzig Jahren, der Charme, die Leichtigkeit, das Rokoko seiner Anfänge ist vorbei, die Lebenskrise, die seine menschliche und künstlerische Existenz total verändert hat, liegt hinter ihm. In den Skizzenbüchern artikuliert sich der späte Goya, der Mann, der sich von den ästhetischen Vorstellungen der Kunst "um 1800" distanziert, der mit Klassizismus und auch mit der Romantik nichts mehr zu tun hat, der nüchtern, ohne schönen Schein die äußeren Tatbestände registriert, um aus diesem Material eine zweite, eine verborgene Dimension, die Innenwelt gleichsam als Schatten der Außenwelt zu gewinnen. Nirgends im Werk von Goya kann man diese Relation zwischen außen und innen, zwischen Realität und Imagination so zwingend nachvollziehen wie in den hier veröffentlichten Zeichnungen. (Pierre Gassier: "Francisco Goya – Die Skizzenbücher", Vorwort von Xavier de Salas; Propyläen Verlag, Berlin, 1973; 656 S., 481 Abb., 1283,– DM.)

Gottfried Sello