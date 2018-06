Europa will am 11. Februar bei der Energiekonferenz in Washington mit einer Stimme sprechen. Angesichts des desolaten Zustandes der Gemeinschaft ist die Botschaft des Brüsseler Ministerrats vom Dienstag dieser Woche so erstaunlich, daß erst in zweiter Linie wichtig erscheint, was die europäische Stimme denn verkünden soll.