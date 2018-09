Inhalt Seite 1 — Klein Moritz und die großen Bosse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die internationalen Mineralölkonzerne haben es offenbar darauf angelegt, ihren Kritikern Munition zu liefern

Als die Ölkrise ausbrach, fragten sich viele, wie sich die großen Mineralölkonzerne in dieser Situation wohl verhalten würden. Klein Moritz hatte da seine eigenen Vorstellungen – und manche Politiker sprachen aus, was Moritz dachte. Vernünftige Leute dagegen waren fest davon überzeugt, daß die Ölbosse die Gelegenheit beim Schopf packen würden, um der Öffentlichkeit endlich einmal zu beweisen, daß alle Vorwürfe gegen die multinationalen Unternehmen böses Geschwätz seien.

Denn so würde im Vorstand der großen Konzerne doch wohl argumentiert werden: Wir dürfen nichts tun, was auch nur den Verdacht erwecken könnte, wir würden die Krise und die Notlage einzelner Verbrauchergruppen dazu benutzen, einen Extra-Profit einzustreichen. In einer Zeit, in der rapide Preiserhöhungen die Gemüter erhitzen, müssen wir durch sachliche Information die Hintergründe der Krise aufhellen. Die alten Vorwürfe, wir würden Gewinne in die Länder verschieben, in denen die Steuern am niedrigsten sind, müssen jetzt klipp und klar widerlegt werden. In keinem Land darf der Eindruck entstehen, daß es von uns absichtlich schlechter versorgt wird oder daß wir gar die Knappheit künstlich verschärfen, um die Preise in die Höhe zu treiben.

Wenn schon nicht bessere Einsicht, so mußte doch der Ruf nach Sondersteuern auf überhöhte Gewinne, nach Preiskontrolle, staatlicher Aufsicht oder gar nach Verstaatlichung der Mineralölwirtschaft zu derartigen Überlegungen Anlaß genug geben. Kaum ein Industrieland, in dem solche Forderungen nicht laut wurden. Und daß die zukünftige Politik der Bundesregierung vom Verhalten der Konzerne in der Krise abhängen werde, hat auch Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs sehr deutlich gesagt.

Inzwischen muß man sich fragen, ob Klein Moritz die Ölbosse wirklich so falsch beurteilt hat. Daß die Gewinne der Konzerne in den letzten drei Monaten 1973 um 59 bis 70 Prozent höher waren als zur gleichen Zeit des Vorjahres, mag noch hingehen. Schließlich war das Vorjahresergebnis relativ mager. Überdies hat das Argument, daß die Mineralölindustrie ohne ausreichende Gewinne die gewaltigen Investitionen zur Erschließung neuer Ölquellen nicht finanzieren kann, einiges Gewicht. Die Summen, die hier benötigt werden, lassen sich nur in hunderten von Milliarden Dollar ausdrücken.

Bedenklicher ist schon, daß weder die Amerikaner noch die Europäer bis heute genau wissen, ob es wirklich einen Ölmangel gegeben hat oder ob der Knappheit zumindest in einigen Ländern etwas nachgeholfen wurde. Selbst die Regierung in Washington hat bis heute kein klares Bild von der Versorgungslage.

Erstaunlich ist auch die Naivität, mit der amerikanische Ölbosse versichern, in den USA seien ihre Gewinne nur um magere 16 Prozent gestiegen. Das Rekordergebnis verdankten die Konzerne ihrem guten Auslandsgeschäft. Außerhalb der USA, vor allem in Europa, sind die Gewinne nämlich um 83 Prozent gestiegen. Das kann doch nur bedeuten, daß eben doch Gewinne verlagert werden – mit Vorliebe in die USA, wo die Ölindustrie zahlreiche Steuerprivilegien genießt. Glaubt man in den Konzernzentralen wirklich, daß die europäischen Regierungen sich das gefallen lassen?