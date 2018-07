Von Sybil Gräfin Scbönfeldt

Du Knochen?“ fragt die Frau. Sie trägt einen winzigen, zitternden Pudel auf dem Arm und redet den Zeigefinger gegen einen stattlichen schwarzhaarigen Verkäufer im Fleischerkittel, „du Knochen für Wauwau? Knochen von Lamm?“

„Wieviel wollen Sie haben?“ fragt der große Mann ungerührt zurück und holt eine Handvoll Knochen aus einer Schüssel, in der ein Hammelschädel mit langen weißen Zähnen liegt.

„Nanu!“ sagt die Frau beleidigt, „sonst versteht doch keiner von euch Deutsch! Ihre Kollegen jedenfalls...“

Der Grieche mit dem perfekten Deutsch wog gelassen die Knochen für den Hund ab und nahm das Geld in Empfang. Seit zehn Jahren hat er einen Stand in der Markthalle und verkauft Knochen nicht nur an Hundehalter. Er bietet Hammelfleisch an und Knoblauch, er verkauft Sonnenblumenkerne und Würste.

So wie einst fast überall dort, wo chinesische Matrosen an Land gingen und dort blieben, chinesische Hafenkneipen aufmachten (und den Europäern und Amerikanern mit ihren Armeleutegerichten einen ganz falschen Begriff von der chinesischen Küche eingepflanzt haben), so sind in den letzten fünf Jahren im Schwarzwald und in hessischen Dörfern ebenso wie in Hamburg und Berlin, überall wo Gastarbeiter leben, serbische, griechische, türkische und spanische Lokale entstanden. Und auf Wochenmärkten und in Superläden werden Zutaten wie aus Tausendundeiner Nacht oft in fremder Schrift oder unter geheimnisvoll falsch geschriebenen deutschen Bezeichnungen angeboten.

Diese Waren werden von den Gastarbeitern und ihren Familien gebraucht, sie werden aber mit ihren durchdringenden Aromen, kräftigen Farben und ihrem fremdartigen Aussehen auch bei den Deutschen immer beliebter. Diese merken oft erst daheim, daß sie eigentlich nichts damit anzufangen wissen, auch dann nicht, wenn sie in türkischen oder griechischen Lokalen eingelegte Auberginen oder Hämmelpilaw gegessen haben. Denn: Wie bekommt man die Auberginen so schmelzend weich? Und welche Gewürze gehören zu dem Reisfleisch, daß es gleichzeitig so würzig und so scharf schmecken kann?