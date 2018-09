Die Autofahrer in der Bundesrepublik müssen noch tiefer in die Tasche greifen. Autoreifen sollen beim Fachhandel zwischen zehn und fünfzehn Prozent teurer werden. Zahlreiche deutsche Hersteller können die außergewöhnlichen Steigerungen der Rohstoffpreise nicht mehr auffangen. Innerhalb eines Jahres kletterte der Preis für Naturkautschuk um 250 Prozent, Synthesekautschuk verteuerte sich von Mitte August 1973 bis Ende Januar um 160 Prozent und Nylon im gleichen Zeitraum um 110 Prozent.

Erst im Dezember hatten die Fabrikanten für ihre größtenteils aus Erdölderivaten gemixten Reifen fünf Prozent mehr verlangt. Jetzt will unter anderen Conti-Gummi die Fabrikpreise zwischen sechs und acht Prozent heraufsetzen. „Die Rohstoffverteuerungen waren durch Rationalisierung nicht aufzufangen“, heißt es in Hannover.

Veith-Pirelli will zwischen 6,5 und 15 Prozent aufschlagen. „Die dramatischen Kostensteigerungen laufen uns davon“, klagt man in der Zentrale im Odenwald. Auch bei Dunlop wird eine Preisanhebung nach Ankündigung von Marketingchef Karl Dworak „nicht mehr lange auf sich warten lassen“.

Wer auf billige Reifen aus dem Ausland hofft, sieht sich getauscht. Die aus Österreich und Irland importierende Deutsche Semperit in München erhöhte die Preise für Pkw-Reifen schon vor einigen Tagen um bis zu sieben Prozent und wird vermutlich „in den nächsten zwei Monaten noch einmal in gleicher Höhe“ nachziehen. Die Hamburger Firma Delacamp, seit elf Jahren Alleinimporteur der japanischen Bridgestone-Reifen, verschickt nach der letzten Preiserhöhung Mitte Januar jetzt wieder neue Preislisten an den Fachhandel. Pkw-Reifen kosten 6,5 Prozent mehr. Bei aller Vorsicht über die Marktentwicklung 1974 ist sich die Branche in einem sicher: Weitere Preissteigerungen will kein Hersteller ausschließen.

Durch gekürzten Mengenbonus wird der Handel zusätzlich belastet, der auch wegen des „verheerenden Wintergeschäftes“, so der Deutsche Reifenhändler-Verband in Köln, in gedrückter Stimmung ist. Die Autofahrer sparten mit Ersatzanschaffungen, nicht zuletzt die Geschwindigkeitsbeschränkung hemmte den Reifenverschleiß. Analog zur stagnierenden Autoproduktion ging auch die Zahl der verkauften Neureifen erstmals seit 1945 um fünf Prozent zurück. ol