Von Horst Bieber

Drei Jahre nach dem Prozeß von Burgos haben die Basken mit der Ermordung des spanischen Ministerpräsidenten Carrero Blanco wieder für Schlagzeilen gesorgt und – wenn auch nur für 35 Minuten – die Gefahr einer Machtübernahme durch einen harten, rechtsextremistischen Kern alter Militärs und Falangisten heraufbeschworen: Denn zum erstenmal war es den Aktivisten der ETA (Euzkadi Ta Azkatasuna – Baskenland und Freiheit) gelungen, bis in das Machtzentrum des Franco-Staates vorzustoßen. Doch das Regime erwies sich als gefestigt genug, den Verlust seines zweiten Mannes zu überstehen und die rechte Opposition einzudämmen – die linke rührte sich ohnehin nicht.

Von allen spanischen Widerstandsgruppen erregen die Basken die größte Aufmerksamkeit. Die Führer der ETA rechnen bewußt mit der Sensationslust des Auslands. Sie sorgten dafür, daß der Schleier des Geheimnisvollen nicht zerrissen wird, sie dulden, ja fördern das falsche Klischee, daß jeder Baske die gleichnamige Mütze trägt und in seiner Freizeit dem mörderisch schnellen und harten pelota-Spiel frönt. Die Propaganda betont die Unterschiede zwischen Basken und Spaniern, auch wenn die Realität anders aussieht.

Dennoch, Francos hartes Regiment täuscht nicht darüber hinweg, daß ihm die Einigung des spanischen Volkes, also samt seiner Minderheiten, nicht gelungen ist. Zwar hat es nach dem Bürgerkrieg eine Phase beachtlichen wirtschaftlichen Aufbaus gegeben, aber dessen Früchte kamen zum größten Teil nur der schmalen Oberschicht zugute. Die Strukturschwächen der Wirtschaft wurden nicht beseitigt, die soziale Schere hat sich eher geöffnet, die Unruhe nimmt zu. Nach westlichem Verständnis müßte eine starke sozialistische Strömung die Folge sein. Spanien jedoch steht noch auf einer früheren Stufe der politischen Entwicklung. Und so suchen beachtlich große Gruppen ihr Heil nicht in einer gesellschaftlichen, sondern in einer separatistischen Lösung; zu ihnen gehören die Basken.

Allerdings ist die baskische „Renaissance“ nur bedingt auf staatliche Autonomie gerichtet. In steigendem Maße dient sie als Vehikel für andere politische Absichten; denn die reichen und regen Gebiete an der Biskaya-Küste fühlen sich in vie- – ler Hinsicht von Madrid gegängelt und in ihrer Bewegungsfreiheit behindert. Viele der patriotischen Abertzales – das sind die Sympathisanten, die den aktiven ETA-Mitgliedern notfalls Hilfe und Schutz gewähren – unterstützen die Bewegung, weil sie täglich demonstrieren können, daß Madrid doch nicht in der Lage ist, jegliche Opposition zu unterdrücken.

Falsche Freunde

Die ETA-Führung sieht sehr wohl die Gefahr, daß sie von den Falschen umarmt wird, die bestenfalls bereit sind, mit ein Stück Weges gegen Madrid zu marschieren, um dann eigene Ziele zu verwirklichen. Doch auch die schlagzeilenträchtigen Aktionen einzelner Basken und vor allem baskischer Priester sollten nicht den Blick dafür verstellen, daß die ETA-Leute in den Nordprovinzen nicht übermäßig beliebt sind. Ihr Treiben gibt Madrid willkommenen Vorwand, die Zügel in diesem, für den spanischen Staat so wichtigen Gebiet anzuziehen. In den sechs Jahren, in denen die ETA jetzt für Anschläge und Unruhe sorgt, haben sich deshalb viele Spanier, trotz anfänglicher Sympathie, gegen die Oppositionsbewegung entschieden. Das gilt auch für viele arrivierte Basken, die sich mit der kulturellen Wiederbelebung des Baskischen zufrieden geben, solange der Madrider Staat ihren privaten Besitz garantiert.