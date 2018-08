Von Marietta Riederer

Zum erstenmal in meinem Leben fühle ich mich als Frau, nicht als Mädchen“, so kommentierte das Mannequin Shirley, bei Dior, sein neues Laufsteggefühl. Das „girl“, die „superjunge Mode“, wurde aus der Mode für Sommer 1974 ausrangiert. So will es die Haute Couture, die sich inzwischen gut an der Prêt-àporter-Mode orientiert hat. Jeans, T-shirts und Minis gehören zwar nach wie vor zu der Bekleidung von heute, doch mit Mode haben sie nichts mehr zu tun. Der Teenager als Leitfigur verschwindet, er wird von der jungen erwachsenen Frau abgelöst.

Die Suche nach der vergangenen Zeit brachte wieder Phantasie zum Vorschein: Die dreißiger Jahre – leicht retuschiert –, der „Glamour von einst“ ist wieder da.

Regine, die gewiefteste Vergnügungsnudel der Pariser Gesellschaft, eröffnete ihren „Club prive“ im Stil jener Zeit. Hier werden Original-Modelle getragen. Die Damen erscheinen mit Schleier und ondulierten Wellenfrisuren. Das kürzlich eröffnete vornehme Restaurant „Les années 30“ ist Tag für Tag ausgebucht. Mittags gibt es Musik auf Band, abends einen Klavierspieler, der die Schläger von damals spielt.

Kommt noch die Ausstellung von Paul Poiret im Museum Jacquemart-Andre dazu. Der große Reformist der Mode, der Anfang des Jahrhunderts den Frauen aus dem Korsett half, Feste feierte, von denen ganz Europa sprach, hat mit Accessoires, Farben und dekorativen Turbanen die Mode von morgen inspiriert. Bleibt noch, sich an seine Kollegin, an Madeleine Vionnet, zu erinnern. Ihr ist der Schrägschnitt, eine revolutionierende Schnittechnik, zu verdanken. Pure Haute Couture, Maß für Maß für Kundinnen und Königinnen angefertigt, entstanden handgearbeitete Modelle aus Stoffen die den Konturen des Körpers, folgten und in Glocken ausfielen. Dieser Schnitt wird jetzt wieder angewendet. Im Juni wird Madeleine Vionnet 98 Jahre alt. Nach/der Mode von heute befragt, sagte sie: „Sie ist auf dem richtigen Weg“, und fügt hinzu: „Ich habe allerdings nie Moden gemacht, die irgend etwas glichen, das ich gesehen hatte – ich machte Harmonien, schöne Dinge, die zusammenpaßten.“ 1938 hat sie ihr Haus geschlossen.

Spitzer Ausschnitt

Wir hingegen gewöhnen uns langsam, aber stetig an die längeren schwingenden Röcke, freuen uns über eine neue sanfte Anmut, man wagt Sogar wieder, von Charme und Grazie zu sprechen, so, wie das Mädchen Shirley und seine Kolleginnen die Diör-Köllektion vorführten.