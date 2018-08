Nonnen erkranken fast nie an Gebärmutterkrebs.Sexuell aktive Frauen sind dagegen besonders gefährdet, diesen Krebs zu bekommen. Das zeigt die Statistik.

Über die Ursachen des Zusammenhanges diskutieren Wissenschaftler schon seit Jahren. Lange Zeit suchte man die Schuld beim Smegma, einer Absonderung der Penisvorhaut. Jüdinnen, die nur mit Beschnittenen verkehrten, erkrankten nämlich nur selten. Wissenschaftlich erhärten ließ sich diese Hypothese aber ebensowenig wie die 1970 aufgetauchte Behauptung, der Samen selbst sei karzinogen.

Der finnische Krebsforscher Pentti Leppäluoto äußerte unlängst auf einem Krebskongreß in Salzburg die Vermutung, daß das postkoitale Gemisch von Samen und vaginaler Flüssigkeit der Übeltäter sein könnte. Normalerweise bevölkern Bazillen des sogenannten Döderlein-Typs den Gebärmutterhals, erläuterte Leppäluoto. „Meine Hypothese ist, daß diese Flora (durch Samen und Vaginalflüssigkeit) in eine solche vom Typ Kokkobazillus umgewandelt wird. Das genetische Material des ,Mycoplasmas‘, das in dieser Flora häufig vorkommt, kann sich dann mit dem der Gebärmutterhalszellen vereinigen. Dadurch entsteht möglicherweise ein Krebs.“

Ob es zu einer solchen Bakterien-Transformation kommt, hängt nach Meinung des Wissenschaftlers von der Menge der-weiblichen Wissenderung und der Art des männlichen Ejakulats ab: Eine Frau, die wenig Spaß am Intimverkehr hat und deshalb nur geringe Mengen an Vaginalflüssigkeit absondert, ist aber – so Leppäluoto – nicht unbedingt weniger gefährdet, da in vielen Fällen der männliche Samen die Hauptrolle bei der Bakterien-Umwandlung spielt. Der finnische Forscher hofft, daß eines Tages eine Antibabypille entwickelt wird, die in der Vagina eine harmlose Bazillenflora und eine schützende Schleimhaut aufrechterhält. Unter diesen Umständen wäre die Entstehung eines Gebärmutterhalskrebses unwahrscheinlich, meint Leppäluoto.

C. D.