Einen Brief von Gerhard Marcks zu bekommen, der am 18. Februar 85 Jahre alt wird, ist immer auch ein optisches Vergnügen. Ich verspüre jedesmal große Lust, das Blatt einzurahmen und auf meinen Schreibtisch zu stellen – so schön ist die Schrift: klassisch, zeitlos, streng und sehr poetisch zugleich.