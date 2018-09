Neu in Museen und Galerien;

Augsburg Bis zum 31. März, Rathaus (Goldener Saal): „Deutsche Bildhauer der Gegenwart“

Die Jubiläumsausstellung des 1964 neugegründeten Augsburger Kunstvereins wird denjenigen enttäuschen, der sich von dem Unternehmen einen repräsentativen Querschnitt oder wenigstens eine Übersicht der aktuellen Tendenzen erwartet hatte. Das eine hätte eine einigermaßen umfassende Präsentation erfordert, die schon aus finanziellen Gründen kaum zu verwirklichen war (von der offensichtlich nicht vorhandenen Kooperationsbereitschaft arrivierter Künstler einmal ganz abgesehen). Das andere war vom Veranstalter vermutlich gar nicht beabsichtigt, sonst hätte er die Auswahl nicht einer Jury anvertraut, deren Mitglieder einem herkömmlichen Begriff von Plastik verpflichtet sind. Zumindest zeigt die Ausstellung keine Beispiele von Grenzüberschreitungen – soll das ein Zufall sein? Der dadurch entstandene Verlust an Information ist beträchtlich, er ist erkauft mit einer relativ geschlossenen Darstellung der Gestaltungsmöglichkeiten in der Tradition der Moderne. Bemerkenswert ist dabei der Versuch, gedeckt durch Vorbilder, aber über das Vorbildhafte bestimmter Lösungen hinaus, selbständige Formulierungen zu finden, auffallend die vermehrte Auseinandersetzung mit surrealistischer Plastik. Die rund einhundertundfünfzig Arbeiten von über sechzig Künstlern – etwa zur Hälfte ansässig in Bayern und Baden-Württemberg, was damit zusammenhängen dürfte, daß die Einsender die Transportkosten zum Teil selbst zu tragen hatten – lassen kaum verbindliche Rückschlüsse zu auf die Gesamtsituation der deutschen Plastik in der Gegenwart; einige Facetten werden immerhin deutlich. Helmut Schneider

Hamburg Bis zum 16. März, Galerie Hauptmann: „Almut Heise“

Mit irritierender Penetranz macht Almut Heise ihre Erinnerung an einem Gegenstand fest, der normalerweise verklärt und mit Rührung gesehen wird, am Haus ihrer Kindheit, der elterlichen Wohnung. Die eigene Vergangenheit, die verlorene Zeit wird in diesen Interieurs nicht als etwas Kostbares oder gar Liebenswertes wiedergefunden. Man kann aber auch nicht sagen, daß hier ein bestimmtes Milieu und Mobiliar als unerträglich und widerlich denunziert und dem allgemeinen Gelächter preisgegeben wird. Nichts ist gegen ein Blumenfenster vorzubringen. Warum soll einer nicht an Kakteen und Gummibäumen seine Freude haben, die in Reih und Glied und dicht bei dicht vor dem Fenster stehen. Von Almut Heise werden sie jedoch so penibel und so korrekt gezeichnet, daß einen das Grausen überkommt. Der Mann und die Frau hinter den Topfpflanzen haben keine Gesichter, die eine wird durch eine pompöse Dauerwelle, der andere durch das flott gekniffene Jägerhütchen hinreichend charakterisiert. Die Pflanzen und die Personen ihrerseits korrespondieren mit dem Beleuchtungskörper aus blankem Messing und mit krakelierten Pappmachéschirmchen bestückt, diesem ständigen Requisit ihrer Innenräume, das bald als Wandarm, bald als elegant geschwungene Hängelampe aufblitzt. In Almut Heises Bildern und den Zeichnungen wird die Wohnkultur der späten fünfziger Jahre zur Besichtigung freigegeben, die Zeit der Nierentische und der abstrakten Malerei, im Elternschlafzimmer hängt überm Doppelbett kein röhrender Hirsch, sondern, viel schrecklicher, ein gedruckter Kandinsky, schrecklich vor allem deshalb, weil er sich dem innendekorativen Ambiente, dem Tapetenmuster, dem strukturierten Linolfußboden vollkommen anpaßt. Der Innenraum, die Wohnung wird als Synonym für die Mentalität dieser Jahre, dieser Bewohner verwendet. Das geschieht ohne Zorn, ohne Aggressivität, sogar ohne Ironie, für die ihre Generation, der Jahrgang 1944, ohnehin keinen Sinn hat. Almut Heise hat sehr gute, sehr verschiedene Lehrer gehabt, Graubner, Wunderlich, Hockney, Peter Blake, die sie offenbar alle nicht beeindruckt haben.

Gottfried Sello

